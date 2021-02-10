В США на аукцион выставили "реликвии Холодной войны" из музея шпионажа КГБ

Все желающие смогут приобрести официальные правительственные документы, шифровальные машины и бюсты советских вождей

В Беверли-Хиллз, США, на аукционе Julienʼs продадут 400 предметов из Музея шпионажа КГБ. На аукционе будет представлена ​​самая большая в мире коллекция шпионского оборудования и подлинные артефакты времен Холодной войны. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Особый интерес представляет шпионское оборудование в стиле Джеймса Бонда: миниатюрный пистолетик, замаскированный под тюбик с губной помадой, секретное устройство для прослушки гостиничных номеров 1964 года, редкую советскую версию шифровальной машины Enigma, известную как Fialka, копию смертоносного зонтика-шприца.

[ + – ] Зонтик-шприц, которым якобы убили болгарского диссидента Георгия Маркова

Предполагается, что именно этот зонтик использовался для убийства болгарского писателя и диссидента Георгия Маркова в Лондоне в 1978 году.

Также с молотка пойдет каменный бюст Владимира Ленина, который "украшал" штаб-квартире КГБ в Калининграде, кошелек со скрытой камерой, устройство, используемое пограничниками для обнаружения людей, прячущихся в транспортных средствах, устройство для прослушивания телефонных разговоров в Германии времен Второй мировой войны, а также оригинальная стальная дверь из бывшего тюремного госпиталя КГБ.

Кроме этого, на аукцион выставят огромное количество секретных фотокамер, которые советские шпионы умело маскировали под пояса, ручки, сигаретные пачки и прочие с виду обычные предметы.

[ + – ] Пояса со встроенными фотокамерами

[ + – ] Сигаретные пачки со встроенными фотокамерами и подслушивающими устройствами

Среди документов интерес представляют табель успеваемости Че Гевары и письмо 1958 года от Фиделя Кастро, в котором обсуждаются планы захвата Гаваны. Коллекция "реликвий Холодной войны" была собрана известным историком, коллекционером и хранителем музея Юлиусом Урбайтисом, который, кроме прочего, работал консультантом в сериале HBO "Чернобыль".

[ + – ] Коллекция снимков Че Гевары

[ + – ] Шифровальная машина "Фиалка"

[ + – ] Ректальная капсула для переноски микрофильмов/Все фото: Julien’s Auctions

В аукционном доме уже заявили, что "эти необычные предметы из секретных архивов и хранилищ США, России и Кубы, украсят любую коллекцию", ведь "эти потрясающие артефакты предлагают захватывающий взгляд на геополитические, экономические и культурные потрясения того времени".