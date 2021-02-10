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В США на аукцион выставили "реликвии Холодной войны" из музея шпионажа КГБ

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Феликс Дзержинский, основатель КГБ
Фото: Julien’s Auctions | Бюст Феликса Дзержинского

Все желающие смогут приобрести официальные правительственные документы, шифровальные машины и бюсты советских вождей

В Беверли-Хиллз, США, на аукционе Julienʼs продадут 400 предметов из Музея шпионажа КГБ. На аукционе будет представлена ​​самая большая в мире коллекция шпионского оборудования и подлинные артефакты времен Холодной войны. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Особый интерес представляет шпионское оборудование в стиле Джеймса Бонда: миниатюрный пистолетик, замаскированный под тюбик с губной помадой, секретное устройство для прослушки гостиничных номеров 1964 года, редкую советскую версию шифровальной машины Enigma, известную как Fialka, копию смертоносного зонтика-шприца.

Зонтик-шприц, которым якобы убили болгарского диссидента Георгия Маркова
Зонтик-шприц, которым якобы убили болгарского диссидента Георгия Маркова

Предполагается, что именно этот зонтик использовался для убийства болгарского писателя и диссидента Георгия Маркова в Лондоне в 1978 году.

Также с молотка пойдет каменный бюст Владимира Ленина, который "украшал" штаб-квартире КГБ в Калининграде, кошелек со скрытой камерой, устройство, используемое пограничниками для обнаружения людей, прячущихся в транспортных средствах, устройство для прослушивания телефонных разговоров в Германии времен Второй мировой войны, а также оригинальная стальная дверь из бывшего тюремного госпиталя КГБ.

кгб, музей шпионажа кгб, аукцион, холодная война, бюст ленина
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Кроме этого, на аукцион выставят огромное количество секретных фотокамер, которые советские шпионы умело маскировали под пояса, ручки, сигаретные пачки и прочие с виду обычные предметы.

шпионское оборудование, пояса с фотокамерами
Пояса со встроенными фотокамерами
шпионское оборудование, фотокамеры
Сигаретные пачки со встроенными фотокамерами и подслушивающими устройствами

Среди документов интерес представляют табель успеваемости Че Гевары и письмо 1958 года от Фиделя Кастро, в котором обсуждаются планы захвата Гаваны. Коллекция "реликвий Холодной войны" была собрана известным историком, коллекционером и хранителем музея Юлиусом Урбайтисом, который, кроме прочего, работал консультантом в сериале HBO "Чернобыль".

Че Гевара
Коллекция снимков Че Гевары
шифровальная машина
Шифровальная машина "Фиалка"
ректальная капсула, шпионское оборудование
Ректальная капсула для переноски микрофильмов/Все фото: Julien’s Auctions

В аукционном доме уже заявили, что "эти необычные предметы из секретных архивов и хранилищ США, России и Кубы, украсят любую коллекцию", ведь "эти потрясающие артефакты предлагают захватывающий взгляд на геополитические, экономические и культурные потрясения того времени".