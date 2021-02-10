У США на аукціон виставили "реліквії Холодної війни" з музею шпигунства КДБ

Всі охочі зможуть придбати офіційні урядові документи, шифрувальні машини і бюсти радянських вождів

У Беверлі-Хіллз, США, на аукціоні Julien's продадуть 400 предметів з Музею шпигунства КДБ. На аукціоні представлять найбільшу у світі колекцію шпигунського устаткування і справжні артефакти часів Холодної війни. Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.

Особливий інтерес представляє шпигунське обладнання у стилі Джеймса Бонда: мініатюрний пістолет, замаскований під тюбик з губною помадою, секретний пристрій для прослуховування готельних номерів 1964 року народження, рідкісна радянська версія шифрувальної машини Enigma, відома як Fialka, копія смертоносного парасольки-шприца.

[ + – ] Парасолька-шприц, яким нібито вбили болгарського дисидента Георгія Маркова

Передбачається, що саме цю парасольку використовували для вбивства болгарського письменника і дисидента Георгія Маркова у Лондоні у 1978 році.

Також з молотка піде кам'яне погруддя Володимира Леніна, який "прикрашав" штаб-квартиру КДБ в Калінінграді, гаманець з прихованою камерою, пристрій, що використовується прикордонниками для виявлення людей, що ховаються у транспортних засобах, пристрій для прослуховування телефонних розмов в Німеччині часів Другої світової війни, а також оригінальна сталеві двері з колишнього тюремного госпіталю КДБ.

Крім цього, на аукціон виставлять величезну кількість секретних фотокамер, які радянські шпигуни вміло маскували під поясом, ручки, сигаретні пачки та інші на вигляд звичайні предмети.

[ + – ] Пояси з вбудованими фотокамерами

[ + – ] Сигаретні пачки з вбудованими фотокамерами і підслуховувальними пристроями

Серед документів інтерес представляють табель успішності Че Гевари і лист 1958 року від Фіделя Кастро, у якому обговорюються плани захоплення Гавани. Колекцію "реліквій Холодної війни" зібрав відомий історик, колекціонер і хранитель музею Юліус Урбайтіс, який, до того ж, працював консультантом в серіалі HBO "Чорнобиль".

[ + – ] Колекція знімків Че Гевари

[ + – ] Шифрувальну машину "Фіалка"

[ + – ] Ректальна капсула для перенесення мікрофільмів/Всі фото: Julien's Auctions

В аукціонному домі вже заявили, що "ці незвичайні предмети з секретних архівів і сховищ США, Росії та Куби, прикрасять будь-яку колекцію", адже "ці приголомшливі артефакти пропонують захопливий погляд на геополітичні, економічні та культурні потрясіння того часу".