У США на аукціон виставили "реліквії Холодної війни" з музею шпигунства КДБ
Всі охочі зможуть придбати офіційні урядові документи, шифрувальні машини і бюсти радянських вождів
У Беверлі-Хіллз, США, на аукціоні Julien's продадуть 400 предметів з Музею шпигунства КДБ. На аукціоні представлять найбільшу у світі колекцію шпигунського устаткування і справжні артефакти часів Холодної війни. Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.
Особливий інтерес представляє шпигунське обладнання у стилі Джеймса Бонда: мініатюрний пістолет, замаскований під тюбик з губною помадою, секретний пристрій для прослуховування готельних номерів 1964 року народження, рідкісна радянська версія шифрувальної машини Enigma, відома як Fialka, копія смертоносного парасольки-шприца.
Передбачається, що саме цю парасольку використовували для вбивства болгарського письменника і дисидента Георгія Маркова у Лондоні у 1978 році.
Також з молотка піде кам'яне погруддя Володимира Леніна, який "прикрашав" штаб-квартиру КДБ в Калінінграді, гаманець з прихованою камерою, пристрій, що використовується прикордонниками для виявлення людей, що ховаються у транспортних засобах, пристрій для прослуховування телефонних розмов в Німеччині часів Другої світової війни, а також оригінальна сталеві двері з колишнього тюремного госпіталю КДБ.
Крім цього, на аукціон виставлять величезну кількість секретних фотокамер, які радянські шпигуни вміло маскували під поясом, ручки, сигаретні пачки та інші на вигляд звичайні предмети.
Серед документів інтерес представляють табель успішності Че Гевари і лист 1958 року від Фіделя Кастро, у якому обговорюються плани захоплення Гавани. Колекцію "реліквій Холодної війни" зібрав відомий історик, колекціонер і хранитель музею Юліус Урбайтіс, який, до того ж, працював консультантом в серіалі HBO "Чорнобиль".
В аукціонному домі вже заявили, що "ці незвичайні предмети з секретних архівів і сховищ США, Росії та Куби, прикрасять будь-яку колекцію", адже "ці приголомшливі артефакти пропонують захопливий погляд на геополітичні, економічні та культурні потрясіння того часу".