Тихановская обратилась к Украине за поддержкой и рассказала, чей Крым

Белорусская оппозиционерка пообщалась с депутатами Верховной Рады.

Светлана Тихановская и ее команда провела встречу с нардепами из межфракционной группы Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь" и рассказала о мирной борьбе белорусов. Обращение опубликовано на официальном сайте политика.

Лидер оппозиции связалась с украинскими парламентариями в онлайн-режиме, вместе с ней на связь вышли представитель по международным делам Валерий Ковалевский, представитель по экономике Алесь Алехнович и представитель по Конституционной реформе Анатолий Лебедько. Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку белорусского народа после президентских выборов и попросила помочь политическим заключенным, а также их семьям.

"Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом", — заявила оппозиционерка.

Светлана Тихановская обратила внимание, что многие украинцы не признают результаты выборов и даже проводят акции в различных городах. Вдобавок, Украина приютила многих белорусов, которые сбежали из страны.

"Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", — высказалась Светлана Тихановская.

Она заявила, что полуостров Крым является законной территорией Украины, хотя де-факто находится под контролем России. По словам Тихановской, последние месяцы граждане Беларуси живут в схожей ситуации, а потому стали лучше понимать проблемы украинцев. Ранее следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Степана Путило. Следователи отправили документы через генпрокурора и напомнили о международном договоре о помощи по уголовным делам. По словам начальника международно-правового отделения Михаила Вавуло, создатели канала не смогу избежать наказания, как бы хорошо ни прятались.