Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уходит в отставку после оскорбления женщин

На заседании комитета Есиро Мори заявил, что женщины слишком много говорят.

Глава организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио Есиро Мори уходит в отставку после того как попал в сексистский скандал. На заседании комитета 3 февраля он заявил, что женщины слишком много говорят, а из-за увеличения числа женщин в спортивных комитетах и федерациях обсуждение вопросов стало занимать в два раза больше времени.

Об этом сообщает Reuters.

"Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает", – заявил тогда Мори.

Его слова вызвали волну критики, как в Японии, так и за ее пределами.

Спустя неделю после инцидента Мори принес извинения за свои сексистские высказывания и подал в отставку (хотя изначально не хотел этого делать).

"Мои неуместные комментарии доставили много хлопот. Мне очень жаль", – заявил Мори на заседании оргкомитета в пятницу, добавив, что самое главное – чтобы Олимпийские игры прошли успешно.

При этом Мори настаивает, что его неверно истолковали.

"Я не имел в виду этого, хотя было сказано, что это дискриминация женщин. Я хвалил женщин, побуждал их больше высказываться", – сказал он.

"Были времена, когда люди вообще не поднимали своих рук, чтобы что-то сказать, и мне приходилось их призывать…пожалуйста говорите, и я чувствую, что женщинам было много что сказать", – добавил он.

Как сообщил изданию осведомленный источник, ситуация с Мори нанесла "серьезный репутационный ущерб" Олимпийским играм в Токио. Его преемник еще не назван. Среди кандидатов называют участницу семи Олимпиад, бронзового призера Олимпийских игр 1992 года в конькобежном спорте Сэйко Хасимото.

Напомним, в Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпийские игры в Токио будут первыми в истории гендерно-сбалансированными Играми с участием 48,8% женщин. Также каждая национальная команда будет иметь по два знаменосца — мужчину и женщину.