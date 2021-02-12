Останки шести пиратов нашли среди обломков корабля Черного Сэма, затонувшего 300 лет назад

Корабль под названием "Уида" разбился у мыса Кейп-Код в США в 1717 году

На месте крушения "Уиды", флагманского корабля пирата Черного Сэма Беллами нашли останки шестерых членов команды. Теперь ученые хотят провести анализ ДНК и найти потомков пиратов. Об этом пишет Boston Herald.

Останки нашли внутри затвердевшей массы из камней и песка. Кости перемешаны с серебряными монетами и пуговицами, однако ученые надеются, что им удастся извлечь ДНК и найти потомков корсаров.

[ + – ] Рентгеновский снимок найденных останков

Ранее им уже удалось найти бедренную кость Черного Сэма Беллами и отыскать его потомка, проживающего в Англии.

Черный Сэм Беллами был назван Forbes самым богатым пиратом в истории. Он награбил сокровищ на сумму около 120 миллионов долларов, взяв на абордаж 53 корабля. Для сравнения, Фрэнсис Дрейк награбил на 115 миллионов, а Эдвард "Черная Борода" – всего на 12,5 миллионов долларов.

[ + – ] Исследователь Барри Клиффорд с серебряными монетами, найденными на месте кораблекрушения

[ + – ] колокол с борта "Уиды"

Черным Сэма прозвали из того, что он, вместо парика, стягивал свои черные волосы в хвост. Также, как утверждают современники, он был очень хорош собой, высок, силен, "опрятен", любил роскошные наряды и имел успех у женщин. Пиратством он занялся, бросив жену и сына.

[ + – ] Предположительный облик Черного Сэма Беллами

Корабль "Уида" был назван так в честь города Уида в Бенине — тогдашнего центра работороговли, был спущен на воду в 1715 году в Лондоне. Использовался для перевозки рабов из Африки. Ходил по так называемому "треугольнику": Лондон — Африка — Америка.

Он был очень быстроходным для своего времени, развивая скорость около 13 узлов, чтобы не допустить гибели рабов, находящихся в трюме, однако плавание все равно занимало почти три месяца. Черный Сэм отобрал его у торговцев и, как истинным джентльмен, отдал им свой корабль.

"Уида" затонула, когда Черный Сэм отправился к своей возлюбленной, Мэри Халлет. Корабль попал в шторм, его снесло к берегу и выбросило на отмель, мачта переломилась, корабль опрокинулся, людей раздавило пушками и разбило о рифы. Из 146 людей, что были на борту, выжило только двое — плотник Томас Дэвис 23 лет, которого оправдали на суде, так как он клялся, что его заставили быть пиратом. И Джон Джулиан, которого продали обратно в рабство. Сам же Черный Сэм погиб.

"Уида" была первым найденным в 1982 году пиратским кораблем, и он до сих пор является единственным в мире затонувшим судном, чей статус подтвержден, как пиратский. На месте кораблекрушения были найдены золотые монеты, колокол, оружие, пушки и многое другое, всего почти 5 тонн разнообразных сокровищ и артефактов.

Также были найдены останки, так, американский исследователь Барри Клиффорд выяснил, что пиратом можно было стать даже в весьма юном возрасте – порох на "Уиде" подносил десятилетний Джон Кинг. Его скелет нашли несколько лет назад.