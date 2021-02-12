Останки шести піратів знайшли серед уламків корабля Чорного Сема, затонулого 300 років тому

Корабель під назвою "Уїда" розбився біля мису Кейп-Код у США в 1717 році

На місці аварії "Уіди", флагманського корабля пірата Чорного Сема Белламі знайшли останки шістьох членів команди. Тепер вчені хочуть провести аналіз ДНК і знайти нащадків піратів. Про це пише Boston Herald.

Останки знайшли всередині затверділої маси з каменів і піску. Кістки перемішані зі срібними монетами і гудзиками, проте вчені сподіваються, що їм вдасться витягти ДНК і знайти нащадків корсарів.

[ + – ] Рентгенівський знімок знайдених останків

Раніше їм уже вдалося знайти стегнову кістку Чорного Сема Белламі і відшукати його нащадка, що проживає в Англії.

Чорний Сем Белламі був названий Forbes найбагатшим піратом в історії. Він награбував скарбів на суму близько 120 мільйонів доларів, взявши на абордаж 53 кораблів. Для порівняння, Френсіс Дрейк награбував на 115 мільйонів, а Едвард "Чорна Борода" — усього на 12,5 мільйонів доларів.

[ + – ] Дослідник Баррі Кліффорд зі срібними монетами, знайденими на місці аварії корабля

[ + – ] дзвін з борта "Уїди"

Чорним Сема прозвали тому, що він, замість перуки, стягував своє чорне волосся у хвіст. Також, як стверджують сучасники, він був дуже гарний собою, високий, сильний, "охайний", любив розкішні вбрання і мав успіх у жінок. Піратством він зайнявся, кинувши дружину та сина.

[ + – ] Можливий вигляд Чорного Сема Белламі

Корабель "Уїда" був названий так на честь міста Уїда в Беніні — тодішнього центру работорговлі, був спущений на воду в 1715 році в Лондоні. Використовувався для перевезення рабів з Африки. Ходив по так званому "трикутнику": Лондон — Африка — Америка.

Він був дуже швидкохідним для свого часу, розвиваючи швидкість близько 13 вузлів, щоб не допустити загибелі рабів, які перебувають у трюмі, проте плавання все одно займало майже три місяці. Чорний Сем відібрав його в торговців і, як істинний джентльмен, віддав їм свій корабель.

"Уїда" затонула, коли Чорний Сем вирушив до своєї коханої, Мері Халлет. Корабель потрапив у шторм, його знесло до берега і викинуло на мілину, щогла переламалася, корабель перекинувся, людей розчавило гарматами і розбило об рифи. З 146 людей, що були на борту, вижили тільки двоє — тесля Томас Девіс 23 років, якого виправдали на суді, оскільки він клявся, що його змусили бути піратом. І Джон Джуліан, якого продали назад у рабство. Сам же Чорний Сем загинув.

"Уїда" була першим знайденим у 1982 році піратським кораблем, і він досі є єдиним у світі затонулим судном, чий статус підтверджений, як піратський. На місці аварії корабля були знайдені золоті монети, дзвін, зброя, гармати і багато іншого, усього майже 5 тонн різноманітних скарбів і артефактів.

Також були знайдені останки, так, американський дослідник Баррі Кліффорд з'ясував, що піратом можна було стати навіть у дуже юному віці — порох на "Уїді" підносив десятирічний Джон Кінг. Його скелет знайшли кілька років тому.