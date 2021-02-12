В Дании запустили мобильное приложение "Согласие на секс" (фото)

Нажатие кнопки означает согласие на один половой акт в течение суток, и оно может быть отозвано в любое время.

В Дании запустили мобильное приложение iConsent (рус. – я согласен), через которое можно получить обоюдное согласие на интимную связь в течение 24 часов.

Об этом сообщает пресс-служба iConsent.

Нажатие кнопки в iConsent означает согласие на один половой акт, в течение суток, и оно может быть отозвано в любое время.

"Запросите или примите запросы на согласие менее чем за 30 секунд. Согласие действительно на один половой акт и истекает в любом случае через 24 часа. Согласие также может быть отозвано в любое время обеими сторонами", – говорится в сообщении.

Приложение выпустили после ужесточения в стране законов об изнасиловании.

"Ежегодно в Дании происходит более 11 000 сексуальных посягательств", – говорится в тесте инструкции.

По словам разработчиков сервиса, данные обо всех соглашениях будут конфиденциальны, за исключением случаев, связанных с уголовными делами.

"Мы храним информацию и историю согласия на защищенных серверах и никогда не передаем информацию другим пользователям. Только в случае запросов со стороны властей в связи с уголовным делом мы можем поделиться информацией и историей о согласии", – говорится в инструкции.

Многие пользователи уже начали критиковать сервис за отсутствие романтической составляющей. К тому же многие уверены, что приложение может привести к злоупотреблениям.

Напомним, руководство Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов в условиях карантина предложило одиноким мужчинам и женщинам организовать секс по дружбе. Так, людям без постоянного сексуального партнера рекомендуется найти секс-друга и заключить с ним взаимное соглашение о правилах поведения.