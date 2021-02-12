У Данії запустили мобільний додаток "Згода на секс" (фото)

Натискання кнопки означає згоду на один статевий акт протягом доби, і воно може бути скасоване в будь-який час.

У Данії запустили мобільний додаток iConsent (укр. — я згоден), через який можна отримати обопільну згоду на інтимний зв'язок протягом 24 годин.

Про це повідомляє прес-служба iConsent.

Натискання кнопки в iConsent означає згоду на один статевий акт, протягом доби, і воно може бути скасоване в будь-який час.

"Запитайте або прийміть запити на згоду менше ніж за 30 секунд. Згода дійсно на один статевий акт закінчується в будь-якому випадку через 24 години. Згода також може бути скасованою в будь-який час обома сторонами", — йдеться в повідомленні.

Додаток випустили після посилення в країні законів про зґвалтування.

"Щорічно в Данії відбувається понад 11 000 сексуальних посягань", — йдеться в тесті інструкції.

За словами розробників сервісу, дані про всі угоди будуть конфіденційні, за винятком випадків, пов'язаних з кримінальними справами.

"Ми зберігаємо інформацію та історію згоди на захищених серверах і ніколи не передаємо інформацію іншим користувачам. Тільки в разі запитів з боку влади у зв'язку з кримінальною справою ми можемо поділитися інформацією та історією про згоду", — йдеться в інструкції.

Багато користувачів уже почали критикувати сервіс за відсутність романтичної складової. До того ж багато хто впевнений, що додаток може призвести до зловживань.

Нагадаємо: керівництво Національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів в умовах карантину запропонувало одиноким чоловікам і жінкам організувати секс по дружбі. Так, людям без постійного сексуального партнера рекомендується знайти секс-друга і укласти з ним взаємну угоду про правила поведінки.