Чешская фирма выкупила Colt – обанкротившегося американского производителя оружия

Стоимость сделки составила 220 миллионов долларов.

Чешская компания по производству огнестрельного оружия Ceska zbrojovka купила 100% акций легендарной американской фирмы Colt за 220 миллионов долларов США. Colt – одна из самых известных оружейных марок в истории.

Об этом говорится в сообщении чешской компании.

Бывший владелец также получил более 1 млн акций Ceska zbrojovka.

Чешская сторона ожидает, что процедура будет завершена во втором квартале 2021 года.

"Слияние фирм полностью соответствует нашей стратегии стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США", – приводит пресс-служба слова гендиректора чешской фирмы Лубомира Коваржика.

Colt была основана в 1836 году. За год до этого Сэмюэл Кольт изобрел революционный капсульный револьвер, быстро потеснивший другие системы на оружейном рынке.

В 2002 году фирма провела реорганизацию – было выделено подразделение Colt Defense LLC, которое специализировалось на поставках оружия для силовых структур, в то время как Colt’s Manufacturing Company работала на гражданском рынке. В июне 2015 года компания объявила о банкротстве.

Револьверы и пистолеты компании популярны во всем мире до сих пор. Огнестрельное оружие Colt пользуется репутацией во всем мире благодаря своей точности, надежности и качеству.