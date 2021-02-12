Чеська фірма викупила Colt — збанкрутілого американського виробника зброї

Вартість угоди склала 220 мільйонів доларів.

Чеська компанія з виробництва вогнепальної зброї Ceska zbrojovka купила 100% акцій легендарної американської фірми Colt за 220 мільйонів доларів США. Colt — одна з найвідоміших збройових марок в історії.

Про це йдеться в повідомленні чеської компанії.

Колишній власник також отримав понад 1 млн акцій Ceska zbrojovka.

Чеська сторона очікує, що процедура буде завершена в другому кварталі 2021 року.

"Злиття фірм повністю відповідає нашій стратегії стати лідером у виробництві стрілецької зброї та ключовим партнером для збройних сил. Ми пишаємося, що підключили до своїх активів Colt, який вже понад 175 років тісно взаємодіє з армією США", — наводить прес-служба слова гендиректора чеської фірми Лубоміра Коваржика.

Colt була заснована в 1836 році. За рік до цього Семюел Кольт винайшов революційний капсульний револьвер, швидко потіснив інші системи на збройовому ринку.

У 2002 році фірма провела реорганізацію — було виділено підрозділ Colt Defense LLC, який спеціалізувався на постачанні зброї для силових структур, у той час як Colt's Manufacturing Company працювала на цивільному ринку. У червні 2015 року компанія оголосила про банкрутство.

Револьвери та пістолети компанії популярні в усьому світі до сих пір. Вогнепальна зброя Colt користується репутацією в усьому світі завдяки своїй точності, надійності та якості.