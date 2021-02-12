Рекорд Украины: альпинистка покорила самый высокий вулкан за минимальное время (фото)

Кристина Мохнацкая покорила вершину за 19 часов и 3 минуты, установив рекорд Украины.

В Ивано-Франковске прошло награждение украинской альпинистки Кристины Мохнацкой, которая поднялась на вулкан Охос-дель-Саладо. Об этом сообщает Укринформ.

Для Кристины это уже не первое покорение вулкана. Первый раз она сделала это без цели установить рекорд. Своей следующей целью альпинистка называет Эверест.

"Сегодня мы объявляем о том, что зафиксирован рекорд самого быстрого восхождения на вершину самого высокого вулкана мира Охос-дель-Саладо, которое осуществила женщина, франковчанка Кристина Мохнацкая. Подозреваю, что это рекорд не только в Украине, это — серьезное достижение", — заявил представитель нацреестра рекордов Украины Павел Горишевский.

[ + – ] Путь на вершину вулкана

В реестре рекордов Украины ныне собирают доказательства того, что это был мировой рекорд.

Вулкан Охос-дель-Саладо расположен в Андах между территорией Аргентины и Чили. Его высота составляет 6893 метра. Подъем на вершину Мохнацкая совершила 14 января. Будучи на вершине она подняла флаг Ивано-Франковска.

Напомним, самым сильным человеком планеты стал украинец Алексей Новиков, который