Рекорд України: альпіністка підкорила найвищий вулкан за мінімальний час (фото)

Христина Мохнацька підкорила вершину за 19 годин і 3 хвилини, встановивши рекорд України.

В Івано-Франківську відбулося нагородження української альпіністки Христини Мохнацької, яка піднялася на вулкан Охос-дель-Саладо. Про це повідомляє Укрінформ.

Для Христини це вже не перше підкорення вулкана. Уперше вона зробила це без мети встановити рекорд. Своєю наступною метою альпіністка називає Еверест.

"Сьогодні ми оголошуємо про те, що зафіксований рекорд найшвидшого сходження на вершину найвищого вулкана світу Охос-дель-Саладо, яке здійснила жінка, франківчанка Христина Мохнацька. Підозрюю, що це рекорд не тільки в Україні, це — серйозне досягнення", — заявив представник Нацреєстр рекордів України Павло Горішевський.

[ + – ] Шлях на вершину вулкана

У реєстрі рекордів України нині збирають докази того, що це був світовий рекорд.

Вулкан Охос-дель-Саладо розташований в Андах між територією Аргентини та Чилі. Його висота становить 6 893 метри. Підйом на вершину Мохнацька здійснила 14 січня. Будучи на вершині вона підняла прапор Івано-Франківська.

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