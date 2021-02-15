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В Антарктиде "зацвел" снег: из белого стал розовым и зеленым

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Национальный антарктический научный центр, снег изменил цвет, антарктида
Фото: Национальный антарктический научный центр

Цвет снега изменился благодаря развития в снегу микроскопических водорослей

В конце антарктического лета в Антарктиде снег кардинально изменил свой цвет. Из белоснежного он стал розовым и зеленым. Об этом сообщили украинские ученые со станции "Академик Вернадский". 

Снег изменил цвет благодаря развитию микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Национальный антарктический научный центр, украинские ученые, снег изменил цвет, антарктида
Национальный антарктический научный центр, украинские ученые, снег изменил цвет, антарктида

Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется еще больше.

Национальный антарктический научный центр, украинские ученые, снег изменил цвет, антарктида
Национальный антарктический научный центр, украинские ученые, снег изменил цвет, антарктида
Все фото: Национальный антарктический научный центр

"В прошлом году информация о малиновом снеге у украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря этой популярности новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследования: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", — рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Начать исследования планируется в скором времени, они будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.