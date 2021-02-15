В Антарктиде "зацвел" снег: из белого стал розовым и зеленым

Цвет снега изменился благодаря развития в снегу микроскопических водорослей

В конце антарктического лета в Антарктиде снег кардинально изменил свой цвет. Из белоснежного он стал розовым и зеленым. Об этом сообщили украинские ученые со станции "Академик Вернадский".

Снег изменил цвет благодаря развитию микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется еще больше.

[ + – ] Все фото: Национальный антарктический научный центр

"В прошлом году информация о малиновом снеге у украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря этой популярности новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследования: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", — рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Начать исследования планируется в скором времени, они будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.