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В Антарктиді "зацвів" сніг: з білого став рожевим і зеленим

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Національний антарктичний науковий центр, сніг змінив колір, антарктида
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Колір снігу змінився завдяки розвитку в снігу мікроскопічних водоростей

У кінці антарктичного літа в Антарктиді сніг кардинально змінив свій колір. З білого він став рожевим і зеленим. Про це повідомили українські вчені зі станції "Академік Вернадський".

Сніг змінив колір завдяки розвитку мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

Національний антарктичний науковий центр, українські вчені, сніг змінив колір, антарктида
Національний антарктичний науковий центр, українські вчені, сніг змінив колір, антарктида

Зелений колір дає пігмент хлорофілу, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відображає сонячне світло і швидше тане. У результаті в ньому розвивається все більше яскравих водоростей, від чого танення прискорюється ще більше.

Національний антарктичний науковий центр, українські вчені, сніг змінив колір, антарктида
Національний антарктичний науковий центр, українські вчені, сніг змінив колір, антарктида
Усі фото: Національний антарктичний науковий центр

"У минулому році інформація про малиновий сніг в української станції обійшла не тільки всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки цій популярності новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу і запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка площа Антарктиди влітку покривається кольоровим снігом", — розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Почати дослідження планується незабаром, воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів у результаті глобального потепління.