В Антарктиді "зацвів" сніг: з білого став рожевим і зеленим

Колір снігу змінився завдяки розвитку в снігу мікроскопічних водоростей

У кінці антарктичного літа в Антарктиді сніг кардинально змінив свій колір. З білого він став рожевим і зеленим. Про це повідомили українські вчені зі станції "Академік Вернадський".

Сніг змінив колір завдяки розвитку мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

Зелений колір дає пігмент хлорофілу, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

"Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відображає сонячне світло і швидше тане. У результаті в ньому розвивається все більше яскравих водоростей, від чого танення прискорюється ще більше.

[ + – ] Усі фото: Національний антарктичний науковий центр

"У минулому році інформація про малиновий сніг в української станції обійшла не тільки всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки цій популярності новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу і запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка площа Антарктиди влітку покривається кольоровим снігом", — розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Почати дослідження планується незабаром, воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів у результаті глобального потепління.