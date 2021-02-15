Пранкер в Дубае случайно сняла молодого украинца на Rolls-Royce и с часами Rolex (видео)

Известная блогер снимала очередное видео о роскошной жизни граждан ОАЭ, однако натолкнулась на 22-летнего гражданина Украины.

Французская блогер Мари Бенолье (Marie S’Infiltre) опубликовала в Instagram кадры из своего нового пранка, снятого в одном из крупнейших городов в Арабских Эмиратах. В своем видео Бенолье берет короткие интервью у проезжающих мимо нее владельцев дорогих авто, и неприкрыто троллит встретившегося ей очередного богача, который в итоге оказывается украинцем.

В частности, француженка остановила белый "Rolls-Royce", ща рулем которого оказался 22-летний парень в красной кепке. На руке у молодого человека были часы "Rolex", что также отметила пранкерша. Владелец "Ролекса" не стал отрицать его подлинность.

"Ого-го, какая машина! Какая красивая машина! Боже мой, да это же Rolex! О-ля-ля… Как вы заработали такие деньги?", – поинтересовалась Бенолье у владельца дорогих аксессуаров. В ответ парень лишь заулыбался.

"Откуда вы?", – уточнила пранкерша у сидевшего за рулем.

"Я из Украины", – ответил молодой человек.

"Сколько вам лет?", – поинтересовалась Бенолье.

"Мне 22", – ответил украинец и уехал.

"Классный прикид, братан!", – бросила вслед уезжающему авто француженка.

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Своею Instagram-публикацию с этим роликом Бенолье подписала аналогично: "Псартек (стиляга, – разговорн.) братан! Если бы в Дубае был 13-ый район, он выглядел бы так".

Вероятно речь идет об одном из районов Парижа, который стал "нарицательным именем" после выхода одноименного фильма Люка Бессона, о закрытом районе Парижа, населенном преимущественно афро-французами, и где небезопасно находиться из-за разгула местного криминалитета.

Одновременно, владелец кастомизированного "Rolls-Royce" отказался называть свое имя, и мы, вероятно, так и не сможем узнать фамилию этого "хозяина судьбы".

Напомним, в конце 2019 года Мари Бенолье получила мировую славу, во время показа мод в "Chanel", когда во время заключительного выхода моделей пранкерша взобралась на подиум и одетая в твидовый костюм и черную шляпку в стиле "Chane"l, и начала дефилировать вместе с остальными.