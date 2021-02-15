Пранкер в Дубаї знімала ролик про розкішне життя і знайшла українця з Rolex і на Rolls-Royce

22-річний громадянин України відмовився розкривати своє ім'я і відповідати на питання, звідки у нього стільки грошей.

Французька блогерка Марі Бенолье (Marie SʼInfiltre) опублікувала в Instagram кадри зі свого нового пранку, знятого в одному з найбільших міст в Арабських Еміратах. У своєму відео Бенолье бере короткі інтервʼю у проїжджаючих повз неї власників дорогих авто, і неприкрито тролить чергового багатія, що зустрівся їй, який зрештою виявляється українцем.

Зокрема, француженка зупинила білий "Rolls-Royce", за кермом якого виявився 22-річний хлопець у червоній кепці. На руці у молодої людини був годинник "Rolex", що також зазначила пранкерша. Власник "Ролекса" не став заперечувати його справжність.

"Ого-го, яка машина! Яка красива машина! Боже мій, та це ж Rolex! О-ля-ля… Як ви заробили такі гроші?", — поцікавилася Бенолье у власника дорогих аксесуарів. У відповідь хлопець лише посміхнувся.

"Звідки ви?", — уточнила пранкерша у хлопця, що сидів за кермом.

"Я з України", — відповів молодий чоловік.

"Скільки вам років?", — поцікавилася Бенолье.

"Мені 22", — відповів українець і поїхав.

"Класний прикид, братан!", — кинула услід авто француженка.

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Свою Instagram-публікацію з цим роликом Бенолье підписала аналогічно: "Псартек (стиляга, — розмовний.) Братан! Якби в Дубаї був 13-ий район, він виглядав би так".

Ймовірно йдеться про один з районів Парижа, який став "власною назвою" після виходу однойменного фільму Люка Бессона, про закритий район Парижу, який населений переважно афро-французами, і де небезпечно перебувати через розгул місцевого криміналітету.

Одночасно, власник кастомізованого "Rolls-Royce" відмовився називати своє імʼя, і ми, ймовірно, так і не зможемо дізнатися прізвище цього "господаря долі".

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Марі Бенолье отримала світову славу, під час показу мод в "Chanel", коли під час фінального виходу моделей пранкерша піднялася на подіум одягнена у твідовий костюм та чорний капелюшок у стилі "Chane" l, і почала дефілювати разом з іншими.