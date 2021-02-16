Шотландия вновь поднимает вопрос об отделении от Великобритании

Большинство шотландцев не поддержали Brexit и хотят остаться в Евросоюзе.

Правительство Шотландии в ближайшие недели намерено определить конкретные сроки проведения второго референдума о независимости страны от Великобритании.

Об этом пишет The National.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Однако в 2016 году, года большинство британцев поддержали на референдуме идею Brexit, жители Шотландии высказались за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

После этого правящая Шотландская национальная партия поставила цель провести новое голосование по выходу из Великобритании, поскольку ситуация изменилась.

"Перед Шотландией маячит перспектива выйти из ЕС против нашей воли. Это неприемлемо с точки зрения демократии. Нет сомнений, что голосование [о выходе из ЕС] означает серьезное изменение обстоятельств, в которых Шотландия проголосовала против независимости в 2014 году", – заявила первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

В настоящее время Шотландская национальная партия имеет 64 из 129 мест в парламенте. Для того, чтобы иметь большинство, ей не хватает всего одного голоса.

Новые парламентские выборы в Шотландии должны пройти в мае, и опросы свидетельствуют о том, что в новый парламент может попасть 71 депутат от этой партии. Тогда может быть принят законопроект о референдуме.

Шотландия – страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании. В 1706 году между Шотландией и Англией был подписан "Договор об унии", а к 1707-ому году парламенты обеих стран ратифицировали "Акт об унии", образовавший Королевство Великобритании, после чего парламент Шотландии был распущен. После референдума 1997 года и принятого в 1998 году Шотландского акта в 1999 году был восстановлен парламент Шотландии.

Напомним, в прошлом году Никола Стерджен заявляла, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.