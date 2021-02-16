Шотландія знову порушує питання про відділення від Великобританії

Більшість шотландців не підтримали Brexit і хочуть залишитися в Євросоюзі.

Уряд Шотландії в найближчі тижні має намір визначити конкретні терміни проведення другого референдуму про незалежність країни від Великобританії.

Про це пише The National.

Перший референдум про незалежність Шотландії пройшов 18 вересня 2014 року. Тоді 55% шотландців проголосували, щоб Шотландія залишилася в складі Великобританії. Однак у 2016 році, більшість британців підтримали на референдумі ідею Brexit, жителі Шотландії висловилися за те, щоб залишитися в Євросоюзі.

Після цього правляча Шотландська національна партія поставила мету провести нове голосування щодо виходу з Великої Британії, оскільки ситуація змінилася.

"Перед Шотландією маячить перспектива вийти з ЄС проти нашої волі. Це неприйнятно з точки зору демократії. Немає сумнівів, що голосування [про вихід з ЄС] означає серйозну зміну обставин, в яких Шотландія проголосувала проти незалежності в 2014 році", — заявила перший міністерка Шотландії і лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен.

Нині Шотландська національна партія має 64 зі 129 місць у парламенті. Для того, щоб мати більшість, їй не вистачає всього одного голосу.

Нові парламентські вибори в Шотландії повинні відбутися в травні, й опитування свідчать про те, що до нового парламенту може потрапити 71 депутат від цієї партії. Тоді може бути ухвалений законопроект про референдум.

Шотландія — країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великобританії. У 1706 році між Шотландією та Англією був підписаний "Договір про унію", а до 1707-го року парламенти обох країн ратифікували "Акт про унію", що утворив Королівство Великобританії, після чого парламент Шотландії був розпущений. Після референдуму 1997 року й ухваленого в 1998 році Шотландського акту в 1999 році був відновлений парламент Шотландії.

Нагадаємо, минулого року Нікола Стерджен заявляла, що в разі виходу Великобританії з ЄС у Шотландії проведуть другий референдум про незалежність.