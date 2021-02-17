В США освободили "самого старого несовершеннолетнего", отсидевшего 68 лет за ограбление

83-летний Джозеф Лигон попал за решетку в 15 лет за участие в вооруженном ограблении, во время которого погибли два человека

В США на свободу вышел, как его называют "самый старый несовершеннолетний" преступник, осужденный на пожизненное. В 15 лет Джозеф Лигон участвовал в вооруженном ограблении во время которого погибли два человека. Об этом пишет Daily Mail.

Серия ограблений, совершенных группой подростков, произошла в 1953 году в Филадельфии. На суде 15-летний Джозеф Лигон утверждал, что лично никого не убивал. Однако суд не принял это за смягчающий фактор, как и тот факт, что он был несовершеннолетним и даже еще не имел права водить автомобиль.

[ + – ] Джозеф Лигон несколько лет назад и в 1963 году

Он родился в Алабаме в очень бедной семье, после переезда в Филадельфию, посещал школу четыре года, однако бросил ее, даже толком не освоив грамоту. В тюрьме он выучился читать и писать, занимался боксом и работал уборщиком.

Лигон находился в тюрьме в штате Пенсильвания почти шесть десятилетий, когда в 2012 году Верховный суд постановил, что вынесение обязательного пожизненного заключения несовершеннолетним является жестоким и необычным наказанием и, следовательно, неконституционным.

[ + – ] Джозеф Лигон в 1968 и 1975 гг.

[ + – ] Джозеф Лигон в 1986 и 1994 гг.

Но после вынесения постановления Пенсильвания была в числе нескольких штатов, которые отказались сокращать пожизненное заключение. Четыре года спустя суд обязал штаты смягчить приговоры для тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за преступления, совершенные несовершеннолетними.

После принятия решения штат Пенсильвания повторно приговорила Лигона и более 500 других "несовершеннолетних пожизненных лиц" к сокращенным срокам тюремного заключения, включая пожизненное условно-досрочное освобождение.

[ + – ] Джозеф Лигон в 1998 и 2002 гг.

В 2017 году Лигон был повторно приговорен к 35 годам пожизненного заключения. Однако, учитывая возможность подать заявление об условно-досрочном освобождении, Лигон, которому тогда было 79 лет, отказался.

Объясняя свое решение журналистам, Лигон заявил, что считает, что условно-досрочное освобождение не означает свободы. Если его собирались освободить, но он не хотел, чтобы его ставили в какие-либо рамки.

"Мне нравится быть свободным. А по условиям УДО вы должны время от времени видеться с инспектором, вы не можете покинуть город, вы несвободны", — заявил Лигон.

Брэдли Бридж, адвокат Лигона с 2006 года, провел следующие три года, борясь за свое освобождение на том основании, что его приговор был неконституционным.

"Конституция требует, чтобы весь приговор, как минимальные, так и максимальные сроки, назначаемые несовершеннолетнему, были индивидуализированы — и универсальный вариант не может пройти конституционную проверку", — говорил Бридж.

В ноябре 2020 года окружная прокуратура Филадельфии приняла ходатайство Бриджа и распорядилась, чтобы Лигон был повторно приговорен или освобожден в течение 90 дней.

[ + – ] Джозеф Лигон и все материалы по его делу/Все фото: The Philadelphia Inquirer

Сейчас 83-летний Джозеф Лигон на свободе и его адвокат говорит, что он чувствует себя хорошо, "невероятно жизнерадостен" и особенно он поражен переменами, произошедшими с Филадельфией. "Здесь появилось так много высоких зданий", — рассказал Лигон. Сейчас его опекает фонд, занимающийся реабилитацией заключенных. Также Лигон поддерживает отношения с племянницей и внучатой племянницей, однако все, кого он знал до заключения – уже скончались. Единственные его знакомые – это другие заключенные.

Защитник Джозефа Лигона считает, что дело его клиента – это иллюстрация абсурдности системы. "Он провел в тюрьме всю жизнь, а государство тратило огромные деньги на его содержание", — отметил адвокат.

Однако "рекорд" по заключению за решеткой принадлежит другому американскому осужденному — Полу Гейделю-младшему — он отсидел 68 лет и 213 дней. Пол Гейдель-младший был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1911 году, когда ему было 17 лет, после того как он был осужден за убийство второй степени за убийство 73-летнего вдовца Уильяма Джексона в Нью-Йорке. Он был освобожден условно-досрочно в 1974 году, однако он решил не покидать тюрьму и на свободу вышел только в 1980 году в возрасте 86 лет, отсидев почти 69 лет. Гейдель-младший скончался в доме престарелых в 1987 году в возрасте 93 лет, будучи занесенным в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, отсидевший самый длительный тюремный срок.