У США звільнили "найстарішого неповнолітнього", який відсидів 68 років за пограбування

83-річний Джозеф Лігон потрапив за ґрати в 15 років за участь в озброєному пограбуванні, під час якого загинули двоє людей

У США на свободу вийшов, як його називають, "найстаріший неповнолітній" злочинець, засуджений на довічне. У 15 років Джозеф Лігон брав участь в озброєному пограбуванні, під час якого загинули дві людини. Про це пише Daily Mail.

Серія пограбувань, скоєних групою підлітків, сталася в 1953 році у Філадельфії. На суді 15-річний Джозеф Лігон стверджував, що особисто нікого не вбивав. Однак суд не прийняв це за пом'якшувальний чинник, як і той факт, що він був неповнолітнім і навіть ще не мав права водити автомобіль.

[ + – ] Джозеф Лігон кілька років тому і в 1963 році

Він народився в Алабамі в дуже бідній сім'ї, після переїзду до Філадельфії, відвідував школу чотири роки, однак кинув її, навіть до кінця не освоївши грамоту. У в'язниці він навчився читати і писати, займався боксом і працював прибиральником.

Лігон перебував у в'язниці в штаті Пенсильванія майже шість десятиліть, коли у 2012 році Верховний суд ухвалив, що винесення вироку обов'язкового довічного ув'язнення неповнолітнім є жорстоким і незвичайним покаранням а, отже, неконституційним.

[ + – ] Джозеф Лігон у 1968 і 1975 рр.

[ + – ] Джозеф Лігон у 1986 і 1994 рр.

Але після винесення постанови Пенсильванія була в числі кількох штатів, які відмовилися скорочувати довічне ув'язнення. Чотири роки по тому суд зобов'язав штати пом'якшити вироки для тих, хто був засуджений до довічного ув'язнення за злочини, вчинені неповнолітніми.

Після прийняття рішення штат Пенсильванія повторно засудив Лігона і понад 500 інших "неповнолітніх довічних осіб" до скорочених термінів тюремного ув'язнення, включаючи довічне умовно-дострокове звільнення.

[ + – ] Джозеф Лігон у 1998 і 2002 рр.

У 2017 році Лігон був повторно засуджений до 35 років довічного ув'язнення. Однак, з огляду на можливість подати заяву про умовно-дострокове звільнення, Лігон, якому тоді було 79 років, відмовився.

Пояснюючи своє рішення журналістам, Лігон заявив, що вважає, що умовно-дострокове звільнення не означає свободи. Якщо його збиралися звільнити, то він не хотів, щоб його ставили в будь-які рамки.

"Мені подобається бути вільним. А за умовами, що ви повинні час від часу бачитися з інспектором, ви не можете залишити місто, ви невільні", — заявив Лігон.

Бредлі Бридж, адвокат Лігона з 2006 року, провів наступні три роки, борючись за своє визволення на тій підставі, що його вирок був неконституційним.

"Конституція вимагає, щоб весь вирок, як мінімальні, так і максимальні терміни, які призначаються неповнолітньому, були індивідуалізовані — і універсальний варіант не може пройти конституційну перевірку", — говорив Брідж.

У листопаді 2020 року окружна прокуратура Філадельфії прийняла клопотання Бріджа і розпорядилася, щоб Лігон був повторно засуджений або звільнений протягом 90 днів.

[ + – ] Джозеф Лігон і всі матеріали з його справи/Усі фото: The Philadelphia Inquirer

Наразі 83-річний Джозеф Лігон на свободі і його адвокат каже, що він відчуває себе добре, "неймовірно життєрадісний" і особливо він вражений змінами, що відбулися з Філадельфією. "Тут з'явилося так багато високих будівель", — розповів Лігон. Зараз ним опікується фонд, що займається реабілітацією ув'язнених. Також Лігон підтримує відносини з племінницею і двоюрідною племінницею, проте всі, кого він знав до ув'язнення — уже померли. Єдині його знайомі — це інші ув'язнені.

Захисник Джозефа Лігона вважає, що справа його клієнта — це ілюстрація абсурдності системи. "Він провів у в'язниці все життя, а держава витрачала величезні гроші на його утримання", — зазначив адвокат.

Однак "рекорд" сидіння за гратами належить іншому американському засудженому — Полу Гейделю-молодшому — він відсидів 68 років і 213 днів. Пол Гейдель-молодший був засуджений до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення в 1911 році, коли йому було 17 років, після того як він був засуджений за вбивство другого ступеня 73-річного вдівця Вільяма Джексона в Нью-Йорку. Він був звільнений умовно-достроково в 1974 році, проте він вирішив не залишати в'язницю і на свободу вийшов тільки в 1980 році у віці 86 років, відсидівши майже 69 років. Гейдель-молодший помер у будинку для літніх людей у 1987 році у віці 93 років, будучи занесеним до Книги рекордів Гіннеса, як людина, що відсиділа найтриваліший тюремний термін.