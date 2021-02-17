Компания Amazon купила своего быстрорастущего конкурента – платформу "Selz"

Американские аналитики уверены, что так Amazon шагнул к завоеванию сегмента рынка, занятого их главным соперником – сервисом "Shopify".

Около месяца назад австралийская хай-тек компания "Selz" без лишней помпы объявила, что ее покупает Amazon. Для справки: фирма "Selz" помогает предприятиям создавать свои интернет-магазины и управлять ними, не имея при этом специальных технических знаний. В данном отношении компания "Selz" похожа на всемирно-известный сервис "Shopify" – быстрорастущую платформу электронной коммерции для все большего числа как малых, так и крупных компаний.

Основатель и генеральный директор исследовательской компании в области электронной коммерции "Marketplace Pulse" Юозас Казюкенас (Juozas Kaziukėnas) выдвинул предположение у себя в Twitter, что таким образом Amazon приступила к устранению своего главного конкурента в данной сфере – компании "Shopify".

Указанная фирма является второй по величине платформой по е-коммерции в США, уступая лишь Amazon, и позиционирует себя как "противовес доминированию Amazon", позволяя начинающим предпринимателям открывать собственные магазины и продавать товары напрямую покупателям, вместо того, чтобы по умолчанию выставлять свои товары на огромном рынке "монополиста" Amazon.

"Покупка Selz выглядит так, будто Amazon готовится дать отпор одному из немногих серьезных конкурентов", – сообщается в материале "WSJ". Как отмечается в материале, несмотря на то, что компания Amazon основала свою империю по продаже всевозможных потребительских товаров, в настоящее время более стремительную динамику роста демонстрируют продажи услуг.

В частности, согласно отчетам американского гиганта онлайн-продаж, среди наиболее прибыльных его сегментов – "Amazon Web Services" (AWS), который предлагает предприятиям доступ к облачной IТ-инфраструктуре. Данное подразделение было создано новым генеральным директором компании Энди Ясси. Кроме того, Amazon зарабатывает за счет комиссионных, которые взимает с продавцов за услуги "Fulfillment by Amazon "(FBA), а также за счет стремительного роста рекламного бизнеса внутри платформы.

Фактически, у Amazon раньше была эта идея, отмечает обозреватель "QUARTZ" Марк Бэйн. Так еще в 2006 году, одновременно с внедрением FBA, Amazon он запустил интернет-магазин, позволяющий розничным торговцам "создавать свои собственные веб-сайты электронной коммерции под частным брендом, используя технологию Amazon", и даже обновил указанный сервис в 2010 году.

Однако в 2015-ом, когда такие конкуренты, как "Shopify" и "Bigcommerce" демонстрировали "взрывной" рост, Amazon закрывает аналогичный сервис, не предоставив полного объяснения своим действиям. Более того, Amazon даже помогал покупателям переводить свои интернет-магазины на другие сервисы, включая и сам "Shopify".

Отметим, приобретенная Amazon компания "Selz" основана в Сиднее в 2013 году, а также открыла офис в Маниле. Согласно данным в LinkedIn, в "Selz" работает менее 50-ти сотрудников. Тем временем, как сообщается в обзоре, компания "Shopify" продолжает свой планомерный рост, особенно в связи с пандемией COVID-19, ускорившей рост электронной коммерции в США и во всем мире.