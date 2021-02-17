Компанія Amazon купила свого динамічного конкурента — платформу "Selz"

Американські аналітики впевнені, що так Amazon ступив до завоювання сегменту ринку, зайнятого їх головним суперником — сервісом "Shopify".

Майже місяця тому австралійська хай-тек компанія "Selz" без зайвої помпи оголосила, що її купує Amazon. Для довідки: фірма "Selz" допомагає підприємствам створювати свої інтернет-магазини і керувати ними, не маючи при цьому спеціальних технічних знань. У цьому відношенні компанія "Selz" схожа на всесвітньо-відомий сервіс "Shopify" — динамічну платформу електронної комерції для все більшої кількості як малих, так і великих компаній.

Засновник і генеральний директор дослідницької компанії в галузі електронної комерції "Marketplace Pulse" Юозас Казюкенас (Juozas Kaziukėnas) висунув припущення у себе у Twitter, що таким чином Amazon починає усувати свого головного конкурента в цій сфері — компанії "Shopify".

Зазначена фірма є другою за величиною платформою з е-комерції в США, поступаючись лише Amazon, і позиціонує себе як "противагу домінуванню Amazon", дозволяючи підприємцям відкривати власні магазини і продавати товари безпосередньо покупцям, замість того, щоб за замовчуванням виставляти свої товари на величезному ринку "монополіста" Amazon.

"Покупка Selz виглядає так, ніби Amazon готується дати відсіч одному з небагатьох серйозних конкурентів", — повідомляється в матеріалі "WSJ". Як зазначається в матеріалі, незважаючи на те, що компанія Amazon заснувала свою імперію з продажу всіляких споживчих товарів, нині більш стрімку динаміку зростання демонструють продажі послуг.

Зокрема, згідно зі звітами американського гіганта онлайн-продажів, серед найбільш прибуткових його сегментів — "Amazon Web Services" (AWS), який пропонує підприємствам доступ до хмарної IТ-інфраструктури. Цей підрозділ було створений новим генеральним директором компанії Енді Ясси. Крім того, Amazon заробляє за рахунок комісійних, які стягує з продавців за послуги "Fulfillment by Amazon" (FBA), а також за рахунок стрімкого зростання рекламного бізнесу всередині платформи.

Фактично, в Amazon раніше була ця ідея, зазначає оглядач "QUARTZ" Марк Бейн. Так ще в 2006 році, одночасно з впровадженням FBA, Amazon він запустив інтернет-магазин, який дозволяє роздрібним торговцям "створювати свої власні веб-сайти електронної комерції під приватним брендом, використовуючи технологію Amazon", і навіть оновив вказаний сервіс у 2010 році.

Однак у 2015-му, коли такі конкуренти, як "Shopify" і "Bigcommerce" демонстрували "вибухове" зростання, Amazon закриває аналогічний сервіс, не надавши повного пояснення своїх дій. Більш того, Amazon навіть допомагав покупцям переводити свої інтернет-магазини на інші сервіси, враховуючи власне "Shopify".

Зазначимо, придбана Amazon компанія "Selz" заснована в Сіднеї в 2013 році, а також відкрила офіс у Манілі. Згідно з даними в LinkedIn, у "Selz" працює менше 50-ти співробітників. Тим часом, як повідомляється в огляді, компанія "Shopify" продовжує своє планомірне зростання, особливо в зв'язку з пандемією COVID-19, яка прискорила зростання електронної комерції в США та в усьому світі.