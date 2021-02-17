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В болотах Южной Каролины нашли винокурню, где варила самогон банда Аль Капоне

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Аль Капоне
Аль Капоне перед полицейским участком

Округ Беркли был одним из главных поставщиков спиртного во времена "сухого закона"

В болоте под названием Адская Дыра, расположенном в штате Южная Каролина, США, была найдена знаменитая винокурня, где во времена "сухого закона" варили самогон члена банды Аль Капоне. Об этом пишет Daily Mail.

Остатки винокурни располагались рядом с убежищем Бенджамина Вильпонто, известного бутлегера и близкого друга Аль Капоне. Вильпонто погиб в перестрелке с семьей Макнайтов, после чего его бизнес перешел к конкурентам. Однако до этого он поставлял спиртное по всему штату. И сам Аль Капоне на лимузине приезжал проверить качество его работы.

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Остатки подпольной винокурни в болоте Адская Дыра

Археологам удалось найти остатки оборудования для самогоноварения, бутылки и они не теряют надежды найти хоть одну полную бутылку.

Кэтрин Паркер, докторант Университета Теннесси в Ноксвилле, с 2018 года занимается исследованием незаконного самогоноварения. Ведь производство самогонных аппаратов восходит еще к колониальной эпохе.

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Остатки подпольной винокурни в болоте Адская Дыра

Винокуры прятали свои предприятия в труднодоступных местах: лесах и на болотах, сбивая полицейских со следа. Однако в 1920-е гг., когда в США действовал "сухой закон", самогоноварение стало весьма прибыльным делом, которым занимались практически все известные мафиози того времени, и Аль Капоне в том числе.

Болото Адская Дыра было общеизвестным убежищем для самогонщиков, в 1929 году губернатор Южной Каролины и ярый поборник трезвости Джон Гардинер Ричард называл округ Беркли "гнойной язой самогоноварения", а местная пресса писала, что "болото источало аромат крепких спиртных напитков, разносящихся по всему штату".

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Архивные фото, изобращающие самогонщиков во времена "сухого закона"

"Сухой закон" был отменен в 1933 году, но высокие налоги на алкоголь в Южной Каролине держали самогонщиков в бизнесе долгие годы.

Команда археологов доктора Паркер продолжает прочесывать болота и надеется найти некоторые личные вещи, принадлежащие бутлегерам, чтобы получить более четкое представление о том, кем они были.

Хотя местные жители рассказали ей, что их дедушки часто были задействованы в незаконном бизнесе, и часто не по своей воле. Местные бандиты принуждали их к работе на болотных винокурнях, в противном случае угрожая убить их семьи. 