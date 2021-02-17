У болотах Південної Кароліни знайшли винокурню, де варила самогон банда Аль Капоне

Округ Берклі був одним з головних постачальників спиртного за часів "сухого закону"

У болоті під назвою Пекельна Діра, розташованому в штаті Південна Кароліна, США, була знайдена знаменита винокурня, де за часів "сухого закону" варили самогон члени банди Аль Капоне. Про це пише Daily Mail.

Залишки винокурні розташовувалися поруч з притулком Бенджаміна Вільпонто, відомого бутлегера і близького друга Аль Капоне. Вільпонто загинув у перестрілці із сім'єю МакНайт, після чого його бізнес перейшов до конкурентів. Однак до цього він постачав спиртне по всьому штату. І сам Аль Капоне на лімузині приїжджав перевірити якість його роботи.

[ + – ] Залишки підпільної гуральні в болоті Пекельна Діра

Археологам вдалося знайти залишки обладнання для самогоноваріння, пляшки, і вони не втрачають надії знайти хоч одну повну пляшку.

Кетрін Паркер, докторант Університету Теннессі в Ноксвілл, з 2018 року займається дослідженням незаконного самогоноваріння. Адже виробництво самогонних апаратів сходить ще до колоніальної епохи.

[ + – ] Залишки підпільної гуральні в болоті Пекельна Діра

Винокури ховали свої підприємства у важкодоступних місцях: лісах і на болотах, збиваючи поліцейських зі сліду. Однак у 1920-і рр., коли в США діяв "сухий закон", самогоноваріння стало дуже прибутковою справою, якою займалися практично всі відомі мафіозі того часу, і Аль Капоне в тому числі.

Болото Пекельна Діра було загальновідомим притулком для самогонників, у 1929 році губернатор Південної Кароліни і затятий поборник тверезості Джон Гардинер Річард називав округ Берклі "гнійною ямою самогоноваріння", а місцева преса писала, що "болото виділяло аромат міцних спиртних напоїв, що розносяться по всьому штату" .

[ + – ] Архівні фото, що зображують самогонників за часів "сухого закону"

"Сухий закон" був скасований у 1933 році, але високі податки на алкоголь у Південній Кароліні тримали самогонників у бізнесі довгі роки.

Команда археологів доктора Паркера продовжує прочісувати болота і сподівається знайти деякі особисті речі, що належать бутлегерам, щоб отримати більш чітке уявлення про те, ким вони були.

Хоча місцеві жителі розповіли їй, що їхні дідусі часто були залучені в незаконний бізнес, і часто не зі своєї волі. Місцеві бандити примушували їх до роботи на болотних винокурнях, в іншому випадку погрожуючи вбити їхні сім'ї.