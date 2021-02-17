МВД России "открестилось" от копов, устроивших в школе Нижневартовска "разгон митинга" (видео)

Глава полиции по Ханты-Мансийскому округу и несколько его подчиненных получили отметки о "несоответствии" своей должности.

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) Российской Федерации произошло ЧП: полиция, проводившая 15-го января этого года в одной из школ города Нижневартовска "урок мужества" во время занятия обучала школьников разгонять несанкционированные митинги.

В связи с появлением информации об инциденте в СМИ, МВД России выпустило в среду, 17-го февраля официальное заявление, в котором подтвердило, что на уроке "сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств" на условных "протестующих", в роли которых выступали также школьники.

"МВД РФ официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", – сообщили в ведомстве.

В связи с произошедшим министр внутренних дел РФ генерала полиции Владимир Колокольцев издал приказ, которым наложил дисциплинарные меры на организатора вышеуказанного школьного занятия:

"За ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии".

Кроме того, об аналогичной санкции был уведомлен начальник УРЛС УМВД России в Югре полковник внутренней службы Сергей Селезнев. О "неполном служебном соответствии" сообщили и заместителю главы отдела информационного обеспечения штаба УМВД РФ по городу Нижневартовску подполковнику ВС Сергею Усенко.

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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором в спортзале одной из Нижневартовских школ идет так называемый "урок мужества". Во время занятия сотрудники полиции разыграли ситуацию с "разгоном митинга".

Первоначально учащихся выстроили в две шеренги. Вслед за этим, на записи школьники в шлемах, со щитами и дубинками вступают в конфронтацию со своими сверстниками и одноклассниками. Те же – изображают протестующих, и в свою очередь, забрасывают юных "правоохранителей" мячами, вместо камней.

Все происходящее происходит по команде человека в полицейской форме. После такой "разминки" на "бойцов" пытается напасть с кулаками молодой человек, изображающий активиста, но его уносят за стену щитов.

Как передает "Dailystorm", в Росгвардии заявили, что их сотрудники не принимали участия в этом мероприятии, а в пресс-службе ОМВД по Нижневартовску журналистам отметили, что в школе "прошла профориентационная акция, направленная на популяризацию учебных заведений системы МВД".

Ранее один из профильных российских информационных порталов "Учительская газета" сообщил, что в указанной школе началась проверка по факту проведения подобного урока среди несовершеннолетних.