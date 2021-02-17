В России Дурова призывают ответить за публикацию личных данных в Telegram

Тысячи людей обвиняют администрацию соцсети в бездействии по отношению к "сливу" личных данных активистов, и последовавшей за этим травли.

В топ трендов русскоязычного Twitter вышел тег #ДуровОтветь. В публикациях, отмеченных этим тэгом, пользователи соцсети обращаются к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой прояснить политику компании в отношении распространения личных данных.

В частности, Дурова обвиняют в "двойной политике", на фоне удаления его мессенджером каналов с публикациями паспортных данных силовиков, и при этом, не удаления каналов "ненависти" с личными данными активисток феминистического движения.

Указанный тег (#ДуровОтветь), вечером 16 февраля придумал и запустил член оппозиционной российской партии "Яблоко" из Нижнего Новгорода, студент Дмитрий Новиков.

Оппозиционер попросил Дурова объясниться, как так вышло, что Telegram блокирует каналы с личными данными российских силовиков и судей, но не закрывает каналы, где размещают данные "порноактрис, жен и усыновителей детей от "не русских" мужчин, "навальнистов" и феминисток", которые подвергаются дальнейшей травле. Новиков указал, что некоторые девушки получают угрозы в свой адрес: их преследуют и пытаются заставить извиняться.

Автор первоначального призыва "к ответу" напомнил, что травле подверглись активистки, собравшиеся 14-го февраля, на День Святого Валентина в Москве и Петербурге в женские "цепи солидарности". В частности, множество оскорблений и угроз получила феминистка и художница Дарья Серенко, поддержавшая данную акцию.

Это произошло после того, как ряд каналов опубликовали ее адрес и фотографии, сделанные возле дома ее родственников. После чего в обсуждение на канал начали "сливать" данные и других участниц "цепи". Информацию о них в сети разместили сторонники лидера российского движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, который известен своей открытой нетерпимостью к феминисткам, ЛГБТ-сообществам и представителям других национальностей.

Ситуация с "двойными стандартами" в политике Telegram и возмутила пользователей Twitter. На вечер среды, 17 февраля в Twitter опубликовано уже несколько тысяч различных сообщений, сопровожденных этим тегом, пишет российское издание "Медуза". При этом, призванный к ответу основатель Telegram пока что ни в своем твиттере, ни в одном из двух каналов так и не ответил.

Следует отметить, что в начале февраля 2021 года Дуров призвал пользователей не распространять призывы к насилию и не публиковать в открытом доступе личные данные других людей, в том числе – участников акций за освобождение основателя ФБК Алексея Навального. Дуров отметил, что ряд каналов, которые вели подобную деятельность были заблокированы.

Кроме того, согласно той же публикации основателя Telegram, были безвозвратно заблокированы некоторые каналы, которые размещали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей и журналистов, в связи с тем, что такие сообщества "мешают важным обновлениям мессенджера".