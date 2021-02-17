У Росії Дурова закликають "відповісти" за публікацію особистих даних в Telegram

Тисячі людей звинувачують адміністрацію соцмережі у бездіяльності стосовно "зливу" особистих даних активістів, і цькувань, що відбулися після цього.

У топ трендів російськомовного Twitter вийшов тег #ДуровОтветь. У публікаціях, позначених цим тегом, користувачі соцмережі звертаються до засновника Telegram Павла Дурова з проханням прояснити політику компанії щодо поширення особистих даних.

Зокрема, Дурова звинувачують у "подвійний політиці" на тлі видалення його месенджером каналів з публікаціями паспортних даних силовиків і при цьому не видалення каналів "ненависті" з особистими даними активісток феміністичного руху.

Зазначений тег (#ДуровОтветь), увечері 16 лютого придумав і запустив член опозиційної російської партії "Яблуко" з Нижнього Новгорода, студент Дмитро Новіков.

Опозиціонер попросив Дурова пояснити, як так вийшло, що Telegram блокує канали з особистими даними російських силовиків і суддів, але не закриває канали, де розміщують дані "порноактрис, дружин та усиновителів дітей від "не російських" чоловіків, "навальністів" та феміністок", які потім піддаються цькуванням. Новіков зазначив, що деякі дівчата отримують погрози на свою адресу: їх переслідують і намагаються змусити вибачатися.

Автор початкового призову "до відповіді" нагадав, що цькування зазнали активістки, які зібралися 14-го лютого, на День Святого Валентина в Москві та Петербурзі у жіночі "ланцюги солідарності". Зокрема, безліч образ та погроз отримала феміністка і художниця Дар'я Серенко, яка підтримала цю акцію.

Це сталося після того, як ряд каналів опублікували її адресу та фотографії, зроблені біля будинку її родичів. Після чого в обговорення на канал почали "зливати" дані й інших учасниць "ланцюга". Інформацію про них в мережі розмістили прихильники лідера російського руху "Чоловіча держава" Владислава Позднякова, який відомий своєю відкритою нетерпимістю до феміністок, ЛГБТ-спільнот та представників інших національностей.

Ситуація з "подвійними стандартами" у політиці Telegram обурила користувачів Twitter. На вечір середи, 17 лютого у Twitter опубліковано вже кілька тисяч різних повідомлень, що супроводжувалися цим тегом, пише російське видання "Медуза". При цьому, покликаний до відповіді засновник Telegram поки що ні у своєму твіттері, ні в жодному з двох каналів так і не відповів.

Варто зазначити, що на початку лютого 2021 року Дуров закликав користувачів не поширювати заклики до насильства і не публікувати у відкритому доступі особисті дані інших людей, зокрема — учасників акцій за звільнення засновника ФБК Олексія Навального. Дуров зазначив, що ряд каналів, які вели подібну діяльність були заблоковані.

Крім того, згідно з тією ж публікації засновника Telegram, були безповоротно заблоковані деякі канали, які розміщували домашні адреси та телефонні номери суддів, прокурорів, правоохоронців і журналістів, у зв'язку з тим, що такі спільноти "заважають важливим оновленням месенджера".