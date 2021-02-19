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"Сварливый" пес набирает популярность в Сети из-за необычного внешнего вида (фото, видео)

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Бучи, сварливый пес, мем
Фото: Instagram/itsbouchelee

Хозяйка животного призналась, что Бучи с первых дней был "недовольным и сердитым"

У кошки по прозвищу Grumpy Cat, ставшей мемом в соцсетях, похоже, появился достойный последователь – пес породы брюссельский гриффон по кличке Бучи из Калифорнии, передает The Daily Mail.

Сердитое выражение морды животного уже сделало его популярным, а на его страницу в Instagram подписались более 7 тысяч пользователей.

По словам хозяйки собаки Аманды Джексон, когда она впервые увидела щенка в питомнике, то сразу поняла, что должна его забрать себе. Уже на тот момент его лицо выражало сплошное недовольство и презрение к окружающему миру.

Чем старше он становился, тем больше внимания привлекал на улицах, что и сподвигло Аманду создать для него профиль в соцсети.

сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем
сердитый пес, Бучи, мем

"Мне часто говорят, что моя собака похожа на Чубакку. Прохожие удивляются, когда узнают, что ему всего лишь два года. Они думают, что он гораздо старше, из-за его надутого вида", – призналась девушка.

Особенное недовольство появляется на лице Бучи, когда он видит в руках хозяйки камеру. Тогда, говорит Аманда, его морда выражает крайнюю презрительность.

В целом же, отметила американка, Бучи очень игривый и дружелюбный пес, который не любит оставаться один. А на улицах, добавила девушка, многие бородатые мужчины неоднократно восхищались "бородой" Бучи, отмечая, что у него она круче, чем у них.

Напомним, знаменитая во всем мире Сердитая Кошка (Grumpy Cat) по кличке Соус Тардар умерла в возрасте восьми лет. Животное с весьма необычной внешностью стало мемом в 2012 году. Так, фотография хмурого и неприветливого на первый взгляд животного появились на Reddit и покорили сердца пользователей сети. Популярность Grumpy Сat росла достаточно быстро, что позволило ей набрать 8 млн подписчиков на Facebook и 2,4 млн в Instagram.

 