"Сварливый" пес набирает популярность в Сети из-за необычного внешнего вида (фото, видео)

Хозяйка животного призналась, что Бучи с первых дней был "недовольным и сердитым"

У кошки по прозвищу Grumpy Cat, ставшей мемом в соцсетях, похоже, появился достойный последователь – пес породы брюссельский гриффон по кличке Бучи из Калифорнии, передает The Daily Mail.

Сердитое выражение морды животного уже сделало его популярным, а на его страницу в Instagram подписались более 7 тысяч пользователей.

По словам хозяйки собаки Аманды Джексон, когда она впервые увидела щенка в питомнике, то сразу поняла, что должна его забрать себе. Уже на тот момент его лицо выражало сплошное недовольство и презрение к окружающему миру.

Чем старше он становился, тем больше внимания привлекал на улицах, что и сподвигло Аманду создать для него профиль в соцсети.

"Мне часто говорят, что моя собака похожа на Чубакку. Прохожие удивляются, когда узнают, что ему всего лишь два года. Они думают, что он гораздо старше, из-за его надутого вида", – призналась девушка.

Особенное недовольство появляется на лице Бучи, когда он видит в руках хозяйки камеру. Тогда, говорит Аманда, его морда выражает крайнюю презрительность.

В целом же, отметила американка, Бучи очень игривый и дружелюбный пес, который не любит оставаться один. А на улицах, добавила девушка, многие бородатые мужчины неоднократно восхищались "бородой" Бучи, отмечая, что у него она круче, чем у них.

Напомним, знаменитая во всем мире Сердитая Кошка (Grumpy Cat) по кличке Соус Тардар умерла в возрасте восьми лет. Животное с весьма необычной внешностью стало мемом в 2012 году. Так, фотография хмурого и неприветливого на первый взгляд животного появились на Reddit и покорили сердца пользователей сети. Популярность Grumpy Сat росла достаточно быстро, что позволило ей набрать 8 млн подписчиков на Facebook и 2,4 млн в Instagram.