"Сварливий" пес набирає популярність у Мережі через незвичайний зовнішній вигляд (фото, відео)

Господиня тварини зізналася, що Бучі з перших днів був "незадоволеним і сердитим".

У кішки на прізвисько Grumpy Cat, що стала мемом в соцмережах, схоже, з'явився гідний послідовник — пес породи брюссельський гриффон на прізвисько Бучі з Каліфорнії, передає The Daily Mail.

Сердитий вираз морди тварини вже зробив його популярним, а на його сторінку в Instagram підписалися понад 7 тисяч користувачів.

За словами господині собаки Аманди Джексон, коли вона вперше побачила цуценя в розпліднику, то відразу зрозуміла, що повинна його забрати собі. Уже на той момент його обличчя виражало суцільне невдоволення і презирство до навколишнього світу.

Чим старше він ставав, тим більше уваги привертав на вулицях, що і спонукало Аманду створити для нього профіль у соцмережі.

"Мені часто кажуть, що моя собака схожа на Чубаку. Перехожі дивуються, коли дізнаються, що йому всього лише два роки. Вони думають, що він набагато старший через його надутий вигляд", — зізналася дівчина.

Особливе невдоволення з'являється на обличчі Бучі, коли він бачить в руках господині камеру. Тоді, каже Аманда, його морда висловлює крайню презирливість.

Загалом, зазначила американка, Бучі дуже грайливий і дружелюбний пес, який не любить залишатися один. А на вулицях, додала дівчина, багато бородатих чоловіків неодноразово захоплювалися "бородою" Бучі, підмічаючи, що у нього вона крутіше, ніж у них.

Нагадаємо, знаменита у всьому світі Нервова Кішка (Grumpy Cat) на прізвисько Соус Тардар померла у віці восьми років. Тварина з досить незвичайною зовнішністю стала мемом у 2012 році. Так, фотографія похмурої та непривітної на перший погляд тварини з'явилися на Reddit і підкорила серця користувачів мережі. Популярність Grumpy Сat росла досить швидко, що дозволило їй набрати 8 млн підписників на Facebook і 2,4 млн в Instagram.