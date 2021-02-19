В Британии археологи нашли фигурку "Цукерберга из Железного века"
Ученые считают, что фигурка изображает божество, но при этом она поразительно напоминает основателей социальной сети Facebook
Британские археологи нашли при раскопках в Восточной Англии 1900-летнюю статуэтку, похожу на Марка Цукерберга. Об этом пишет Daily Mail.
Фигурка божества высотой в два дюйма из медного сплава была найдена в поместье Уимпол, Кембриджшир.
Некоторое время ей не уделяли должного внимания, однако, когда статуэтку отчистили, то оказалось, что древний скульптор украсил ее модной стрижкой, которой в разное время щеголяли Марк Цукерберг, Криштиану Роналду и даже Брэд Питт. А в руках божок держит древнее украшение-гривну, которое в Британии называли "торк".
Ученые считают, что статуэтка изображает Цернунноса, бога плодородия, однако божка уже прозвали "Цукербергом из Железного века".
Ученые считают, что она могла украшать рукоять лопатки, которую использовали для смешивания снадобий, или воска для письменных табличек.
Местность в Кембриджшире, как считается, была заселена вскоре после римского вторжения в 43 г.н.э. В этот период население Британии, вероятно, превышало миллион человек. Изобретение плуга с железными лезвиями позволило эффективно возделывать землю и выращивать ячмень и пшеницу на тяжелых глинистых почвах, ранее непригодных для земледелия. Также в этот период появился гончарный круг и токарный станок.
Сейчас в Великобритании известно около трех тысяч поселений Железного века. Некоторые из них стали деревнями, некоторые использовались, как места для собраний, торговли и религиозных обрядов.
Поселение в поместье Уимпол, считают ученые, было местом торговли. Они уже нашли тут осколки импортной керамики, разнообразные монеты, остатки конской сбруи и даже остатки римских доспехов.