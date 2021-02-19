В Британии археологи нашли фигурку "Цукерберга из Железного века"

Ученые считают, что фигурка изображает божество, но при этом она поразительно напоминает основателей социальной сети Facebook

Британские археологи нашли при раскопках в Восточной Англии 1900-летнюю статуэтку, похожу на Марка Цукерберга. Об этом пишет Daily Mail.

Фигурка божества высотой в два дюйма из медного сплава была найдена в поместье Уимпол, Кембриджшир.

[ + – ] Статуэтка сразу после того, как ее нашли

Некоторое время ей не уделяли должного внимания, однако, когда статуэтку отчистили, то оказалось, что древний скульптор украсил ее модной стрижкой, которой в разное время щеголяли Марк Цукерберг, Криштиану Роналду и даже Брэд Питт. А в руках божок держит древнее украшение-гривну, которое в Британии называли "торк".

[ + – ] Статуэтка после чистки

Ученые считают, что статуэтка изображает Цернунноса, бога плодородия, однако божка уже прозвали "Цукербергом из Железного века".

[ + – ] "Цукерберг из Железного века"/Фото: Daily Mail

[ + – ] Марк Цукерберг/Фото: Facebook

Ученые считают, что она могла украшать рукоять лопатки, которую использовали для смешивания снадобий, или воска для письменных табличек.

Местность в Кембриджшире, как считается, была заселена вскоре после римского вторжения в 43 г.н.э. В этот период население Британии, вероятно, превышало миллион человек. Изобретение плуга с железными лезвиями позволило эффективно возделывать землю и выращивать ячмень и пшеницу на тяжелых глинистых почвах, ранее непригодных для земледелия. Также в этот период появился гончарный круг и токарный станок.

Сейчас в Великобритании известно около трех тысяч поселений Железного века. Некоторые из них стали деревнями, некоторые использовались, как места для собраний, торговли и религиозных обрядов.

Поселение в поместье Уимпол, считают ученые, было местом торговли. Они уже нашли тут осколки импортной керамики, разнообразные монеты, остатки конской сбруи и даже остатки римских доспехов.