В Москве на мосту, где убили Немцова, полиция задержала волонтеров и огородила мемориал (фото)

Впервые за все время существования народного мемориала его сегодня огородили металлическим забором.

Вечером в пятницу, 19 февраля, в Москве полицейские задержали несколько волонтеров, охраняющих мемориал на месте убийства в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом пишет издание Znak.com.

Кроме того, по данным издания, впервые за все время существования мемориала его сегодня огородили металлическим забором.

Отмечается, что силовики задержали двух волонтеров: Карину Старостину и Алексея Удодова, которые вышли сегодня на дежурство к мемориалу. Под предлогом проверки документов их отвезли в ОВД "Китай-город".

"Вменяют какую-то чушь: якобы мы мешали движению пешеходов. Находимся в отделении, пока какой-то ясности о дальнейшей ситуации нет", – рассказала Старостина.

Позднее задержанных освободили без составления протокола.

Задержания "смотрителей" мемориала были и раньше, но еще никогда полицейские не огораживали мемориал.

Позже Старостина написала в Facebook: "Пока мы были задержаны мост зачистили".

Судя по фото, около мемориала на Большом Москворецком мосту кто-то убрал цветы. А на это место, где было совершено преступление 27 февраля 2015 года, обычно приносят цветы, свечи и фотографии Немцова.

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

13 июля 2018 года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Любовница Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая стала свидетельницей его убийства в 2015 году, считает, что политика убили политические оппоненты. В то же время Дурицкая не смогла подтвердить правдоподобность версии, что Немцова убили по личному приказу президента РФ Владимира Путина.