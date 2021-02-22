Имущество на миллионы: скандалы вынудили Ватикан провести полную опись своей недвижимости

Работы предстоит много: только в Италии Ватикан владеет 2400 квартир

Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от "сенсационных" историй СМИ о богатствах Ватикана. Он отметил, что данные, по которым большинство недвижимости в Риме принадлежит Католической Церкви и Ватикану, ложные. Поэтому Управление имуществом Апостольского Престола проведет полную опись. Об этом пишет AFP.

Работы предстоит немало, только в Италии Управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами, что в 2019 году принесло Святому Престолу дохода на 99 миллионов евро (119,9 миллиона долларов).

Причем некоторые из этих объектов Ватикан построил сам, как два огромных здания у Площади Святого Петра.

В то же время недвижимость Престола в Париже (737 объектов) оценивается в 722,1 миллиона долларов, ведь вся она расположена неподалеку от Елисейских полей и Бульвара Сен-Мишель.

Также Ватикан владеет 140 объектами в Швейцарии, особенно в Женеве и Лозанне. Стоят они не менее 110 миллионов долларов.

А в Лондоне у него насчитывается 27 объектов недвижимости площадью около 4600 квадратных метров и стоимостью около 131,4 миллиона долларов. Причем все эти квартиры и офисы находятся в престижных районах в центре города, таких как Сент-Джеймс, Кенсингтон и Нью-Бонд-стрит. Включая приобретенные в 2014 году квартиры в престижном жилом комплексе в Челси.

[ + – ] Та самая недвижимость в лондонском Челси

Итальянский финансист, выступавший в качестве посредника Ватикана в этой сделке, был арестован в прошлом году по обвинению в коррупции, но впоследствии освобожден. Однако высокопоставленный чиновник, отвечавший за приобретение апартаментов, кардинал Анджело Беччиу, был внезапно уволен со всех постов.

Кроме этого, в прошлом месяце суды Ватикана приговорили бывшего главу Ватиканского банка IOR к девяти годам лишения свободы за хищение и отмывание денег, связанных с коррупционными сделками с недвижимостью.

Начало истории с инвестициями в ценные активы датируется 1929 годом, когда Ватикан был основан как независимая территория в согласовании с Италией. Согласно этому согласованию католической церкви выплатили компенсацию за недвижимость, изъятую ранее у Папского государства. Среди изъятых церковных активов был огромный дворец Квиринале, в котором в свое время проживали 30 пап, и который сейчас является резиденцией итальянского президента.

По словам Галантино, именно тогда папа Пий XI решил использовать полученные деньги для инвестирования в собственность, в том числе за рубежом, "для обеспечения свободы и независимости церкви".

Около 15% объектов недвижимости сдаются на открытый рынок, 30% по субсидированным ставкам, особенно для персонала и пенсионеров, а остальные заняты учреждениями Ватикана или бесплатно ссужаются школам или университетам.

Причем Галантино уверяет, что часть этой недвижимости приходит в упадок и давно не эксплуатируется. А в меркантильности Ватикан обвинять не стоит, так как он часто предоставляет помещения в безвозмездное пользование для благотворительных организаций.