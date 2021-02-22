Майно на мільйони: скандали змусили Ватикан провести повний опис своєї нерухомості

Роботи попереду багато: тільки в Італії Ватикан володіє 2 400 квартирами.

Відповідальний за централізацію активів Ватикану єпископ Нунцій Галантіно поскаржився, що вже втомився від "сенсаційних" історій ЗМІ про багатства Ватикану. Він зазначив, що дані, за якими більшість нерухомості в Римі належить Католицькій Церкві та Ватикану, помилкові. Тому Управління майном Апостольського Престолу проведе повний опис. Про це пише AFP.

Роботи буде чимало, тільки в Італії Управління керує орендою 2,4 тис. квартир і 600 офісів та магазинів, що в 2019 році принесло Святому Престолу доходу на 99 мільйонів євро (119,9 мільйона доларів).

Причому деякі з цих обʼєктів Ватикан побудував сам, як дві величезні споруди біля Площі Святого Петра.

У той же час нерухомість Престолу в Парижі (737 обʼєктів) оцінюється в 722,1 мільйони доларів, адже вся вона розташована неподалік від Єлисейських полів і Бульвару Сен-Мішель.

Також Ватикан володіє 140 обʼєктами в Швейцарії, особливо в Женеві та Лозанні. Коштують вони не менше 110 мільйонів доларів.

А в Лондоні у нього налічується 27 обʼєктів нерухомості площею майже 4 600 квадратних метрів і вартістю приблизно 131,4 мільйони доларів. Причому всі ці квартири й офіси знаходяться в престижних районах у центрі міста, таких як Сент-Джеймс, Кенсінгтон і Нью-Бонд-стріт. Враховуючи придбані в 2014 році квартири в престижному житловому комплексі в Челсі.

[ + – ] Та сама нерухомість в лондонському Челсі

Італійського фінансиста, який був посередником Ватикану в цій угоді, заарештували минулого року за звинуваченням у корупції, але згодом звільнили. Однак високопоставлений чиновник, який відповідав за придбання апартаментів, кардинал Анджело Беччіу, був раптово звільнений з усіх посад.

Крім цього, минулого місяця суди Ватикану засудили колишнього главу Ватиканського банку IOR до девʼяти років позбавлення волі за розкрадання та відмивання грошей, повʼязаних із корупційними оборудками з нерухомістю.

Початок історії з інвестиціями в цінні активи датується 1929 роком, коли Ватикан був заснований як незалежна територія за узгодженням з Італією. Згідно з цим погодженням католицькій церкві виплатили компенсацію за нерухомість, вилучену раніше у Папської держави. Серед вилучених церковних активів був величезний палац Квірінале, в якому свого часу проживали 30 пап, і який зараз є резиденцією італійського президента.

За словами Галантіно, саме тоді папа Пій XI вирішив використовувати отримані гроші для інвестування у власність, зокрема за кордоном, "для забезпечення свободи і незалежності церкви".

Приблизно 15% обʼєктів нерухомості здаються на відкритий ринок, 30% — за субсидованими ставками, особливо для персоналу та пенсіонерів, а інші зайняті установами Ватикану або безкоштовно позичають школам або університетам.

Причому Галантіно запевняє, що частина цієї нерухомості занепадає і давно не експлуатується. А в меркантильності Ватикан звинувачувати не варто, оскільки він часто надає приміщення в безоплатне користування для благодійних організацій.