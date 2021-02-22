На переговорах в Ханое Трамп предлагал Ким Чен Ыну борт № 1, чтобы тот вернулся домой, – СМИ

Экс-президент США сделал такое предложение, после того, как узнал, что лидер КНДР добирался во Вьетнам несколько дней на поезде через Китай.

Во время встречи с Ким Чен Ыном во Вьетнаме в 2019 году, президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР президентский борт, чтобы "подбросить" его в Пхеньян.

Об этом заявил тогдашний заместитель советника экс-президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер, сообщает BBC.

Трамп сделал такое предложение, после того, как узнал, что Ким Чен Ын добирался в Ханой несколько дней на поезде через Китай.

По словам Поттингера, слова Трампа тогда буквально ошеломили его.

"Президент Трамп предложил Киму подбросить его домой на борту № 1. Президент знал, что Ким добирался в Ханой несколько дней на поезде, и тогда он сказал: Я могу доставить вас домой за два часа, если захотите", – приводит издание слова Поттингера.

Северокорейский лидер такое необычное предложение отклонил.

Издание пишет, что это был не единичный сюрприз, который преподносил бывший президент США, когда дело касалось его отношений с Ким Чен Ыном.

Так, по словам бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, на переговорах в Сингапуре Трамп шокировал свою команду, когда согласился с предложением лидера КНДР отменить совместные военные учения США и Южной Кореи.

"Трамп думает, что нашел лучшего нового друга", – сказал тогда Болтон.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча американского и северокорейского лидеров – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. После этого, 27 февраля 2019 года лидеры двух стран встретились в рамках второго саммита во вьетнамской столице Ханое.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что верит Ким Чен Ыну и выражал уверенность в достижении соглашения по денуклеаризации КНДР.