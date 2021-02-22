На переговорах у Ханої Трамп пропонував Кім Чен Ину борт № 1, щоб той повернувся додому, — ЗМІ

Екс-президент США зробив таку пропозицію, після того, як дізнався, що лідер КНДР добирався до В'єтнаму кілька днів на поїзді через Китай.

Під час зустрічі з Кім Чен Ином у В'єтнамі в 2019 році, президент США Дональд Трамп запропонував лідеру КНДР президентський борт, щоб "підкинути" його в Пхеньян.

Про це заявив тодішній заступник радника екс-президента США з національної безпеки Метью Поттінгер, повідомляє BBC.

Трамп зробив таку пропозицію, після того, як дізнався, що Кім Чен Ин добирався в Ханой кілька днів на поїзді через Китай.

За словами Поттінгера, слова Трампа тоді буквально приголомшили його.

"Президент Трамп запропонував Кіму підкинути його додому на борту №1. Президент знав, що Кім добирався в Ханой кілька днів на поїзді, і тоді він сказав: Я можу доставити вас додому за дві години, якщо захочете", — наводить видання слова Поттінгер.

Північнокорейський лідер від такої незвичайної пропозиції відмовився.

Видання пише, що це був не поодинокий сюрприз, який підносив колишній президент США, коли справа стосувалася його відносин з Кім Чен Ином.

Так, за словами колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, на переговорах в Сінгапурі Трамп шокував свою команду, коли погодився з пропозицією лідера КНДР скасувати спільні військові навчання США та Південної Кореї.

"Трамп думає, що знайшов кращого нового друга", — сказав тоді Болтон.

Нагадаємо, 12 червня 2018 року в Сінгапурі відбулася перша в історії зустріч американського та північнокорейського лідерів — Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Після цього, 27 лютого 2019 року лідери двох країн зустрілися в рамках другого саміту у в'єтнамській столиці Ханої.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вірить Кім Чен Ину та висловлював впевненість у досягненні угоди з денуклеаризації КНДР.