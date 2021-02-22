В США несколько часов оперировали крокодила, который съел кроссовок

Обувь случайно уронил турист и два месяца в зоопарке надеялись, что операции удастся избежать

Во флоридском университете ветеринарной медицины прооперировали нильского крокодила из местного зоопарка, который случайно проглотил кроссовок, оброненный невнимательным туристом. Операция по удалению обуви длилась несколько часов и закончилась удачно. Об этом пишет ABC.

160-килограммовая самка крокодила по имени Анукет проглотила кроссовок еще два месяца назад. Причем работники зоопарка рассказали, что видели, как это произошло, но ничем не смогли помешать.

[ + – ] Анукет готовят к операции

"Анукет проглотила кроссовок, потом отрыгнула его, а потом снова проглотила. Крокодили исследуют мир вокруг себя, кусая и проверяя каждый предмет, предполагая в нем еду. И если он проходит проверку, то они его проглатывают. Так что мы наблюдали за Анукет, надеясь, что она все же выплюнет обувь", — рассказали в зоопарке.

Когда этого не произошло, Анукет промыли желудок, даже массировали живот, чтобы сдвинуть кроссовок, однако ничего не помогло. Тогда и решили провести полостную операцию.

[ + – ] Кроссовок, который извлекли из желудка крокодила/Все фото: University of Florida College of Veterinary Medicine

Она длилась несколько часов, причем на процедуре присутствовала группа студентов-ветеринаров. Сейчас Анукет чувствует себя хорошо, и в скором времени должна вернуться в вольер к своему партнеру Собеку.

К слову, за два месяца в желудке крокодила, кроссовок не слишком изменился. Врачи извлекли его в практически первозданном виде, на месте остались даже шнурки.