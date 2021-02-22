У США кілька годин оперували крокодила, який з'їв кросівок

Взуття випадково впустив турист і два місяці в зоопарку сподівалися, що операції вдасться уникнути

У Флориді в університеті ветеринарної медицини прооперували нільського крокодила з місцевого зоопарку, який випадково проковтнув кросівок, загублений неуважним туристом. Операція з видалення взуття тривала кілька годин і закінчилася вдало. Про це пише ABC.

160-кілограмова самка крокодила на ім'я Анукет проковтнула кросівок ще два місяці тому. Причому працівники зоопарку розповіли, що бачили, як це сталося, але нічим не змогли перешкодити.

[ + – ] Анукет готують до операції

"Анукет проковтнула кросівок, потім відригнула його, а потім знову проковтнула. Крокодили досліджують світ навколо себе, кусаючи і перевіряючи кожен предмет, підозрюючи в ньому їжу. І якщо він проходить перевірку, то вони його ковтають. Тому ми спостерігали за Анукет, сподіваючись, що вона все ж виплюне взуття", — розповіли в зоопарку.

Коли цього не сталося, Анукет промили шлунок, навіть масажували живіт, щоб зрушити кросівок, однак нічого не допомогло. Тоді й вирішили провести порожнинну операцію.

[ + – ] Кросівок, який витягли зі шлунка крокодила/Усі фото: University of Florida College of Veterinary Medicine

Вона тривала кілька годин, причому на процедурі була присутня група студентів-ветеринарів. Зараз Анукет відчуває себе добре, і незабаром повинна повернутися у вольєр до свого партнера Собека.

До слова, за два місяці в шлунку крокодила кросівок не надто змінився. Лікарі витягли його в практично первозданному вигляді, на місці залишилися навіть шнурки.