У США кілька годин оперували крокодила, який з'їв кросівок
Взуття випадково впустив турист і два місяці в зоопарку сподівалися, що операції вдасться уникнути
У Флориді в університеті ветеринарної медицини прооперували нільського крокодила з місцевого зоопарку, який випадково проковтнув кросівок, загублений неуважним туристом. Операція з видалення взуття тривала кілька годин і закінчилася вдало. Про це пише ABC.
160-кілограмова самка крокодила на ім'я Анукет проковтнула кросівок ще два місяці тому. Причому працівники зоопарку розповіли, що бачили, як це сталося, але нічим не змогли перешкодити.
"Анукет проковтнула кросівок, потім відригнула його, а потім знову проковтнула. Крокодили досліджують світ навколо себе, кусаючи і перевіряючи кожен предмет, підозрюючи в ньому їжу. І якщо він проходить перевірку, то вони його ковтають. Тому ми спостерігали за Анукет, сподіваючись, що вона все ж виплюне взуття", — розповіли в зоопарку.
Коли цього не сталося, Анукет промили шлунок, навіть масажували живіт, щоб зрушити кросівок, однак нічого не допомогло. Тоді й вирішили провести порожнинну операцію.
Вона тривала кілька годин, причому на процедурі була присутня група студентів-ветеринарів. Зараз Анукет відчуває себе добре, і незабаром повинна повернутися у вольєр до свого партнера Собека.
До слова, за два місяці в шлунку крокодила кросівок не надто змінився. Лікарі витягли його в практично первозданному вигляді, на місці залишилися навіть шнурки.