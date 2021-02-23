Полиция разыскивает "робин гуда", который подбрасывает деньги жителям британского города

Дома, в почтовых ящиках которых появляются деньги и письма, неизвестный выбирает в произвольном порядке.

Полиция британского города Фрум на северо-востоке Сомерсета начала поиски неизвестного, который засовывает в почтовые ящики местных жителей деньги и письма. Соответствующее объявление появилось на странице местных правоохранителей в социальной сети Facebook.

Стражи порядка вынуждены были отреагировать на многочисленные жалобы жителей города, которых насторожил такой альтруизм и сбил с толку.

"Мы хотим поговорить с этим человеком и узнать причину его действий. Если у вас есть какие-либо сведения об этом человеке, обращайтесь в полицию", – гласит публикация в соцсети.

Фото: Frome Neighbourhood Policing

Известно, что дома для своей благотворительности неизвестный выбирает в произвольном порядке, а потому отследить какую-то логику у местной полиции не получается. В свою очередь многие жители Фрума уверены, что в действиях анонима нет ничего незаконного.

Полиция пока что не раскрывает для широкой общественности содержание подброшенных писем и размер сумм.

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