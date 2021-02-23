Поліція розшукує "робін гуда", який підкидає гроші жителям британського міста

Будинки, у поштових скриньках яких з'являються гроші та листи, невідомий обирає в довільному порядку.

Поліція британського міста Фрум на північному сході Сомерсета почала пошуки невідомого, який засовує в поштові скриньки місцевих жителів гроші та листи. Відповідне оголошення з'явилося на сторінці місцевих правоохоронців у соціальній мережі Facebook.

Правоохоронці змушені були відреагувати на численні скарги мешканців міста, яких насторожив такий альтруїзм і збив із пантелику.

"Ми хочемо поговорити із цією людиною і дізнатися причину її дій. Якщо у вас є будь-які відомості про цю людину, звертайтеся в поліцію", — йдеться у публікації в соцмережі.

Фото: Frome Neighbourhood Policing

Відомо, що будинки для своєї благодійності невідомий вибирає в довільному порядку, а тому відстежити якусь логіку в місцевій поліції не виходить. Зі свого боку, багато жителів Фрума впевнені, що в діях аноніма немає нічого незаконного.

Поліція поки що не розкриває для широкого загалу зміст підкинутих листів і розмір сум.

Нагадаємо, колишня співробітниця банку зі штату Мічиган була засуджена до року й одного дня в'язниці за крадіжку в свого роботодавця 340 тис. дол, які, як вона стверджує, витратила на допомогу нужденним. Вона видавала малозабезпеченим клієнтам двотисячні дотації на ремонт автомобілів, виплати під заставу й оплату податків. Приховувати розкрадання вдавалося завдяки фальшивій документації та обману аудиторів. Розкрадання тривали протягом 8 років

Тим часом режисери брати Енді та Лана Вачовскі, автори культових фільмів "Зв'язок" і "Матриця", збираються зняти осучасненого "Робін Гуда". Вони вже написали сценарій фільму й уклали контракт із кінокомпанією Warner Bros.