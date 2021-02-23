Во Франции ищут меценатов, чтобы купить рукопись маркиза де Сада для Национальной библиотеки

Четыре года назад роман "120 дней Содома" оценивали в 4,5 миллионов евро, сейчас цена может быть еще выше

Франция ищет меценатов, чтобы выкупить оригинал рукописи самого известного романа маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада – "120 дней Содома". Об этом пишет The Guardian.

"120 дней Содома" – это "Самая нечистая история из когда-либо написанных", как ее называл сам маркиз де Сад.

[ + – ] Маркиз де Сад в молодости

Он записал свою историю мелким почерком в 1785 году на свитке длиной 12 метров и шириной 11 см. Маркиз спрятал рукопись в стене своей камеры в Бастилии, где отбывал срок после серии сексуальных скандалов.

27 апреля 1789 года во Франции вспыхнули народные беспорядки. Руководство тюрьмы решило усилить охрану. 2 июля де Сад прокричал из окна своей камеры, что в Бастилии избивают арестантов, и призвал народ прийти и освободить их. 4 июля за эту скандальную выходку Донасьена перевели в лечебницу Шарантон, запретив ему забрать книги и рукописи. После перевода де Сада тюремный охранник нашел спрятанный в камере рулон с текстом "120 дней Содома" и вынес его из тюрьмы.

[ + – ] Свиток романа

14 июля Бастилию заняли народные толпы, началась Великая французская революция. При взятии Бастилии камера де Сада была разграблена и многие рукописи были сожжены.

Более 100 лет рукопись хранилась в семье аристократа из Прованса, затем была продана немецкому сексологу Иоанну Блоху, который впервые опубликовал роман только в 1904 году.

Позже свиток был приобретен потомками де Сада, семьей Ноаль в 1929 году, он был украден в 1982 и контрабандой переправлен в Швейцарию, где его продали коллекционеру эротики Жерару Нордманну. В 2014 году он был приобретен частным фондом и выставлен в Париже; в 2017 году министр культуры классифицировал его как национальное достояние и заблокировал его экспорт, когда свиток выставили на аукцион.

[ + – ] Одна из глав романа

Теперь французское правительство обращается за помощью к меценатам, чтобы выкупить свиток для Национальной библиотеки Франции. Требуется 4,5 миллиона евро, однако цена может оказаться и выше.

Напомним, "120 дней Содома" рассказывает историю четырех развратников, которые решили испытать наивысшее сексуальное наслаждение. Они затворяются на четыре месяца в уединенном замке в Сен-Мартен-де-Бельвиль, с гаремом из 38 человек, — в основном состоящим из молодых мужчин и девочек-подростков, а также четырех проституток, которые рассказывают о своих похождениях. Эти рассказы возбуждают развратников, после чего они начинают насиловать и пытать своих жертв, пытки становятся все изощренней и заканчиваются убийством почти всех жертв.

Книга была переведена на несколько языков, запрещена в ряде стран, в том числе и в Великобритании в 1950-х годах.