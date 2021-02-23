У Франції шукають меценатів, щоб купити рукопис маркіза де Сада для Національної бібліотеки

Чотири роки тому роман "120 днів Содому" оцінювали в 4,5 мільйони євро, зараз ціна може бути ще вища.

Франція шукає меценатів, щоб викупити оригінал рукопису найвідомішого роману маркіза Донасьєна Альфонса Франсуа де Сада — "120 днів Содому". Про це пише The Guardian.

"120 днів Содому" — це "Найбільш нечиста історія з коли-небудь написаних", як її називав сам маркіз де Сад.

[ + – ] Маркіз де Сад у молодості

Він записав свою історію дрібним почерком у 1785 році на сувої довжиною 12 метрів і шириною 11 см. Маркіз сховав рукопис у стіні своєї камери в Бастилії, де відбував термін після низки сексуальних скандалів.

27 квітня 1789 року у Франції спалахнули народні заворушення. Керівництво в'язниці вирішило посилити охорону. 2 липня де Сад прокричав із вікна своєї камери, що в Бастилії б'ють арештантів, і закликав народ прийти та звільнити їх. 4 липня за цю скандальну витівку Донасьєна перевели до лікарні Шарантон, заборонивши йому забрати книги і рукописи. Після перекладу де Сада тюремний охоронець знайшов захований в камері сувій з текстом "120 днів Содому" та виніс його з в'язниці.

[ + – ] Сувій роману

14 липня Бастилію зайняли народні натовпи, почалася Велика французька революція. Під час взяття Бастилії камера де Сада була розграбована та багато рукописів були спалені.

Понад 100 років рукопис зберігався в родині аристократа з Провансу, потім був проданий німецькому сексологу Іоанну Блоху, який вперше опублікував роман тільки в 1904 році.

Пізніше сувій був придбаний нащадками де Сада, сім'єю Ноаль у 1929 році, він був вкрадений у 1982 і контрабандою переправлений до Швейцарії, де його продали колекціонерові еротики Жерару Нордманну. У 2014 році він був придбаний приватним фондом і виставлений в Парижі; у 2017 році міністр культури класифікував його як національне надбання та заблокував його експорт, коли сувій виставили на аукціон.

[ + – ] Одна з глав роману

Тепер французький уряд звертається за допомогою до меценатів, щоб викупити сувій для Національної бібліотеки Франції. Потрібно 4,5 мільйони євро, однак ціна може бути й вища.

Нагадаємо, "120 днів Содому" розповідає історію чотирьох розпусників, які вирішили випробувати найвищу сексуальну насолоду. Вони зачиняються на чотири місяці у відокремленому замку в Сен-Мартен-де-Бельвіль, із гаремом з 38 осіб, — в основному складається з молодих чоловіків і дівчаток-підлітків, а також чотирьох повій, які розповідають про свої пригоди. Ці розповіді збуджують розпусників, після чого вони починають гвалтувати і катувати своїх жертв, тортури стають все більш винахідливими і закінчуються вбивством майже всіх жертв.

Книга була перекладена кількома мовами, заборонена в низці країн, зокрема й у Великобританії в 1950-х роках.