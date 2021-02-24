В США полицейские снова задушили мужчину коленом

Ветеран ВМС США скончался в больнице через три дня после того, как полицейский пять минут стоял коленом у него на шее.

В американском городе Антиок в штате Калифорния скончался мужчина после того, как полицейский пять минут стоял коленом у него на шее.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Семья 30-летнего ветерана ВМС США Анджело Кинто, у которого случился приступ паранойи, вызвала полицию, чтобы она оказала ему помощь.

По прибытию, полицейские повалили Кинто на пол, а один из них прижал коленом ему шею, в то время как другой держал его за ноги. Мужчина потерял сознание, и после этого был доставлен в больницу, где скончался через три дня.

"Он говорил: "Не убивайте меня, пожалуйста", когда они его повалили на пол. Они надели на него наручники, и один из офицеров прижал его шею к полу у меня на глазах", – рассказала мать скончавшегося.

Она добавила, что когда полиция приехала, ее сын уже успокоился и был в ее объятиях.

"Я верила полицейским, потому что я думала, что они знают, что делают. Он уже не был опасен, и было совсем необязательно совершать то, что они сделали", – сказала мать Кинто.

При этом, когда Кинто перевернули на спину, его лицо было в крови, а глаза закатились.

Семья Кинто подала в суд на полицейских, обвинив их в убийстве.

Адвокат семьи Кинто Джон Буррис сказал, что департамент полиции должен в течении 45 дней дать объяснение действиям полицейских.

"Я называю это способом, примененным к Джорджу Флойду, это то, что лишило его жизни, и это не может быть законными действиями. Мы видим не только нарушения его гражданских прав, но и нарушения прав его матери и сестры, которые видели, что произошло", – сказал адвокат.

Отмечается, что Кинто родился на Филиппинах. Он служил в Военно-морских силах США, в 2019 году был с почестями отправлен в запас из-за проявлений аллергии на еду. Большую часть жизни он страдал от депрессии. Его состояние сильно ухудшилось после того, как в 2020 году на него напали неизвестные. Тогда он очнулся в больнице с серьезными травмами, но не помнил, что с ним произошло. Затем у него начались приступы паранойи и панические атаки.

[ + – ] Анджело Кинто

Напомним, в мае прошлого года в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда полицейский задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать. Это событие вызвало массовые протесты во многих городах США и образованию движения Black Lives Matter.