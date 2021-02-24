У США поліцейські знову задушили чоловіка коліном

Ветеран ВМС США помер у лікарні через три дні після того, як поліцейський п'ять хвилин стояв коліном у нього на шиї.

В американському місті Антіокія в штаті Каліфорнія помер чоловік після того, як поліцейський п'ять хвилин стояв коліном у нього на шиї.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Сім'я 30-річного ветерана ВМС США Анджело Кінто, у якого стався напад параної, викликала поліцію, щоб вона надала йому допомогу.

Прибувши, поліцейські повалили Кінто на підлогу, а один з них притиснув коліном йому шию, у той час як інший тримав його за ноги. Чоловік знепритомнів, і після цього був доставлений у лікарню, де помер через три дні.

"Він говорив: "Не вбивайте мене, будь ласка", коли вони його повалили на підлогу. Вони надягли на нього наручники, і один з офіцерів притиснув його шию до підлоги в мене на очах", — розповіла мати померлого.

Вона додала, що коли поліція приїхала, її син уже заспокоївся і був ї її обіймах.

"Я вірила поліцейським, тому що я думала, що вони знають, що роблять. Він уже був безпечним, і було зовсім необов'язково робити те, що вони зробили", — сказала мати Кінто.

При цьому, коли Кінто перевернули на спину, його обличчя було в крові, а очі закотилися.

Сім'я Кінто подала в суд на поліцейських, звинувативши їх у вбивстві.

Адвокат сім'ї Кінто Джон Бурріс сказав, що департамент поліції повинен протягом 45 днів дати пояснення дій поліцейських.

"Я називаю це способом, застосованим до Джорджа Флойда, це те, що позбавило його життя, і це не може бути законними діями. Ми бачимо не тільки порушення його громадянських прав, а й порушення прав його матері і сестри, які бачили, що сталося", — сказав адвокат.

Зазначається, що Кінто народився на Філіппінах. Він служив у Військово-морських силах США, у 2019 році був з почестями відправлений у запас через прояви алергії на їжу. Більшу частину життя він страждав від депресії. Його стан сильно погіршився після того, як у 2020 році на нього напали невідомі. Тоді він опритомнів у лікарні із серйозними травмами, але не пам'ятав, що з ним сталося. Потім у нього почалися напади параної і панічні атаки.

[ + – ] Анджело Кінто

Нагадаємо: у травні минулого року в Міннеаполісі при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда поліцейський задушив його коліном. При цьому померлий повторював, що не може дихати. Ця подія викликала масові протести в багатьох містах США та утворення руху Black Lives Matter.