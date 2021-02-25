В Италии задержали украинца, продававшего запрещенные медпрепараты

Мужчина продавал у вокзала Неаполя йод, меновазин и аскорбинку

В Неаполе (Италия) правоохранители задержали украинца, продававшего запрещенные в этой стране медицинские препараты.

Как сообщает Украинская газета в Италии, патрульные заметили на углу улицы у железнодорожного вокзала мужчину, торговавшего с переносного столика. Он брал из фургона, припаркованного рядом, бутылки с лекарствами и выставлял их для продажи на столик.

Полицейские, заподозрившие нелегальную продажу лекарств, задержали мужчину, у которого изъяли 30 упаковок лекарств. Выяснилось, что медпрепараты нелегально провозят в Италию на автобусах с украинской регистрацией. Мужчина продавал аскорбиновую кислоту, меновазин, касторовое масло и йод.

24-летнему украинцу предъявили обвинение в хранении и нелегальной продаже лекарств, опасных для здоровья.

Напомним, в течение 2014-2016 годов итальянскими правоохранительными органами задержаны и арестованы около 40 украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Также мы сообщали, что в 2018 году в Италии возле порта Кротоне задержали украинскую яхту, на борту которой находилось более 70 нелегальных мигрантов.

Фокус рассказывал о том, что в Италии задержали россиянина, владевшего крипвтовалютной биржей, связанной с "ДНР".