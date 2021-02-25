В Італії затримали українця, який продавав заборонені медпрепарати

Чоловік продавав біля вокзалу Неаполя йод, меновазин та аскорбінку.

У Неаполі (Італія) правоохоронці затримали українця, який продавав заборонені в цій країні медичні препарати.

Як повідомляє Українська газета в Італії, патрульні помітили на розі вулиці біля залізничного вокзалу чоловіка, який торгував із переносного столика. Він брав із фургона, припаркованого поруч, пляшки з ліками і виставляв їх на продаж на столик.

Поліцейські, запідозривши нелегальний продаж ліків, затримали чоловіка, у якого вилучили 30 упаковок ліків. З'ясувалося, що медпрепарати нелегально провозять в Італію на автобусах з українською реєстрацією. Чоловік продавав аскорбінову кислоту, меновазин, касторову олію та йод.

24-річному українцю пред'явили звинувачення в зберіганні та нелегальному продажі ліків, небезпечних для здоров'я.

Нагадаємо, протягом 2014-2016 років італійськими правоохоронними органами затримано та заарештовано майже 40 українців за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів.

Також ми повідомляли, що в 2018 році в Італії біля порту Кротоні затримали українську яхту, на борту якої знаходилося більше 70 нелегальних мігрантів.

Фокус розповідав про те, що в Італії затримали росіянина, який володів крипвтовалютною біржею, пов'язаною з "ДНР".