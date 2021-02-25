Южная Корея обзаведется первым в своей истории авианосцем

Новое судно сможет нести на борту несколько десятков истребителей

Южная Корея в скором времени присоединится к "клубу" стран-обладательниц авианосцев. Страна уже приступила к постройке. Об этом пишет Janes.

Правда построят авианосец не с нуля, а изменят проект авианесущего корабля LPH-II. Теперь на его базе будет выпущен полноценный легкий авианосец — первый в истории страны.

Новое судно, у которого пока нет даже рабочего названия, сможет нести на своем борту несколько десятков истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II. Также на корабле планируется размещать восемь вертолетов — водоизмещение около 30 тысяч тонн позволяет провернуть подобное.

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило, что работы над будущим легким авианосцем следующего поколения ВМС Республики Корея (RoKN) намечено официально начать в 2022 году и завершить к 2033 году.

[ + – ] Предполагаемый облик нового авианосца Южной Кореи

На проект уже выделили 2,3 триллиона вон (2,07 миллиарда долларов США).

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи заявило, что решение о постройке авианосца было принято, потому что он необходим для "подавления провокаций в спорных водах" и быстрого реагирования на "различные угрозы безопасности" с помощью самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Пока в Управлении предоставили только компьютерную модель будущего судна, так что внешний вид его еще может изменится.

Напомним, сейчас авианосцы есть только у 10 стран, в ВМФ которых есть авианосцы. Всего насчитывается 22 действующих авианосца.

Безоговорочное первое место по количеству авианосцев занимают США. Эта страна может похвастаться 11 находящимися на вооружении кораблями.

[ + – ] Американский авианосец USS Nimitz

Второе место с двумя авианосцами в строю у каждой делят Италия и Испания. Третье место занимает группа стран, в распоряжении которых, на данный момент, имеется по одному авианосцу. Это Россия, Китай, Бразилия, Франция, Таиланд, Индия и Великобритания.