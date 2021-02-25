Південна Корея обзаведеться першим у своїй історії авіаносцем

Нове судно зможе переносити на борту кілька десятків винищувачів

Південна Корея незабаром приєднається до "клубу" країн-власниць авіаносців. Країна вже приступила до будівництва. Про це пише Janes.

Правда, побудують авіаносець не з нуля, а змінять проект авіаносного корабля LPH-II. Тепер на його базі буде випущений повноцінний легкий авіаносець — перший в історії країни.

Нове судно, у якого поки немає навіть робочої назви, зможе нести на своєму борту кілька десятків винищувачів пʼятого покоління Lockheed Martin F-35B Lightning II. Також на кораблі планується розміщувати вісім вертольотів — водотоннажність близько 30 тисяч тонн дозволяє подібне.

Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA) оголосило, що роботи над майбутнім легким авіаносцем наступного покоління ВМС Республіки Корея (RoKN) планують офіційно почати у 2022 році і завершити до 2033 року.

[ + – ] Передбачуваний вигляд нового авіаносця Південної Кореї

На проект уже виділили 2,3 трильйони вон (2,07 мільярди доларів США).

Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї заявило, що рішення про будівництво авіаносця було прийнято, тому що він необхідний для "придушення провокацій у спірних водах" і швидкого реагування на "різні загрози безпеці" за допомогою літаків з коротким злетом і вертикальною посадкою.

Поки в Управлінні надали тільки компʼютерну модель майбутнього судна, тому зовнішній вигляд його ще може змінитися.

Нагадаємо: наразі авіаносці є тільки в 10 країн, в ВМФ яких є авіаносці. Усього налічується 22 чинних авіаносці.

Беззастережне перше місце за кількістю авіаносців посідають США. Ця країна може похвалитися 11 кораблями на озброєнні.

[ + – ] Американський авіаносець USS Nimitz

Друге місце з двома авіаносцями в строю у кожної ділять Італія й Іспанія. Третє місце посідає група країн, у розпорядженні яких наразі є по одному авіаносцю. Це Росія, Китай, Бразилія, Франція, Таїланд, Індія і Великобританія.