В Тихом океане через 14 часов спасли моряка, упавшего за борт без спасательного жилета

Инженер Видам Перевертилов провел в ночном океане несколько часов, уцепившись за буй

В Тихом океане между Новой Зеландией и островом Питкэрн спасли моряка, который упал за борт без спасательного жилета и провел 14 часов, уцепившись за буй. Об этом пишет Stuff.

52-летний инженер Видам Перевертилов из Литвы упал за борт ремонтного корабля Silver Supporter в четыре часа утра. На нем не было спасательного жилета, и он чудом не угодил под винты.

Ему повезло доплыть до старого рыболовного буя, за который он ухватился и так провел следующие 14 часов под палящим солнцем.

Экипаж судна не замечал его отсутствия в течении шести часов, потом они подали сигнал бедствия. К поискам присоединились самолет ВМС Франции из Полинезии, а метеорологическая служба Франции исследовала направления ветров и течения, чтобы понять, куда Видама могло отнести.

[ + – ] Корабль Silver Supporter за бортом которого оказался моряк

Спасли Видама уже около 18.00, моряки со спасательного судна увидели его поднятую руку и услышали его крики. Оказавшись в безопасности, Видам рассказал, что, возможно потерял сознание и потому упал в воду, потому что точно, как это произошло, он не помнит.

Когда он пришел в себя, то увидел, как его корабль исчезает в темноте. Он заметил черную точку на горизонте, и, не зная, что это, поплыл к ней. Это оказался морской мусор, старый рыболовный буй, однако именно он спас Видама и позволил ему дождаться спасателей.

[ + – ] Видам Перевертилов на борту корабля

Сын Переветилова Марат рассказал, что его отец оставил буй в море, а не взял его на память.

"Это забавно. Он сказал, что хочет оставить его там, чтобы он мог спасти жизнь другого человека", — рассказал сын спасенного моряка.