У Тихому океані через 14 годин врятували моряка, який упав за борт без рятувального жилета

Інженер Відам Перевертілов провів у нічному океані кілька годин, вчепившись за буй.

У Тихому океані між Новою Зеландією і островом Піткерн врятували моряка, який упав за борт без рятувального жилета і провів 14 годин, вчепившись за буй. Про це пише Stuff.

52-річний інженер Відам Перевертілов із Литви впав за борт ремонтного корабля Silver Supporter о четвертій годині ранку. На ньому не було рятувального жилета, і він дивом не потрапив під гвинти.

Йому пощастило доплисти до старого рибальського буя, за який він вхопився і так провів наступні 14 годин під пекельним сонцем.

Екіпаж судна не помічав його відсутності протягом шести годин, потім вони подали сигнал лиха. До пошуків приєдналися літак ВМС Франції з Полінезії, а метеорологічна служба Франції досліджувала напрямки вітрів і течії, щоб зрозуміти, куди Відама могло віднести.

[ + – ] Корабель Silver Supporter за бортом якого опинився моряк

Врятували Відама уже приблизно о 18:00, моряки з рятувального судна побачили його підняту руку та почули його крики. Опинившись у безпеці, Відам розповів, що, можливо втратив свідомість і тому впав у воду, тому що точно, як це сталося, він не пам'ятає.

Коли він прийшов до тями, то побачив, як його корабель зникає в темряві. Він помітив чорну крапку на горизонті, і, не знаючи, що це, поплив до неї. Це виявилося морське сміття, старий рибальський буй, проте саме він врятував Відама та дозволив йому дочекатися рятувальників.

[ + – ] Відам Перевертілов на борту корабля

Син Переветілова Марат розповів, що його батько залишив буй в морі, а не взяв його на пам'ять.

"Це цікаво. Він сказав, що хоче залишити його там, щоб він міг врятувати життя іншої людини", — розповів син врятованого моряка.