В США тренер американских гимнасток убил себя после обвинений в сексуальном насилии

63-летнего Джона Геддерта подозревали в насилии в отношении нескольких десятков спортсменок.

В четверг, 25 февраля, в США 63-летний экс-тренер женской олимпийской сборной страны по спортивной гимнастике Джон Геддерт был найден мертвым.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что он покончил с собой спустя несколько часов после выдвижения обвинений в сексуальном насилии в отношении молодых спортсменок, а также в торговле людьми. В генпрокуратуре штата Мичиган, куда он был вызван, его так и не дождались.

"Мой офис был уведомлен о том, что тело Джона Геддерта было обнаружено сегодня вечером после самоубийства. Это трагический конец трагической истории для всех участников ", – заявила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель.

Нессель уточнила, что всего против Геттерда было выдвинуто 24 обвинения. Они касались актов насилия вербального, физического и сексуального характера в отношении нескольких спортсменок.

Два пункта обвинения касались предполагаемого сексуального посягательства на девушек в возрасте от 13 до 16 лет, а еще 14 – в торговле людьми.

По данным прокуратуры штата Мичиган, Геддерт применял на практике жесткие методы тренировок. Он запугивал своих подопечных и игнорировал их травмы.

Геттерд возглавлял сборную США на Играх-2012 в Лондоне.

Кроме того, Геттерд сотрудничал со скандально известным врачом Ларри Нассаром, которого в декабре 2017 года федеральный суд приговорил к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. В феврале 2018 года ему добавили еще 125 лет тюрьмы.